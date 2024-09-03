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Анастасия Цимбалару назвала сумму, которую топовые украинские актеры зарабатывают за один съемочный день во время полномасштабной войны

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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Анастасия Цимбалару назвала сумму, которую топовые украинские актеры зарабатывают за один съемочный день во время полномасштабной войны

Известная актриса Анастасия Цимбалару рассказала о доходе, который сегодня могут получить топовые артисты в Украине. Она отметила: суммы, которые она и ее коллеги зарабатывают в условиях полномасштабного вторжения, значительно отличаются от довоенных времен.

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Об этом 32-летняя знаменитость рассказала в интервью для Славы Демина. По словам женщины, в ее профессии сложно говорить о постоянной зарплате, ведь все зависит от уровня занятости.

"У меня нет стабильного заработка. Это, во-первых, зависит от наличия проекта или его отсутствия. Во-вторых, это зависит от количества занятых дней в проекте, потому что актеры получают ставку за съемочный день. В-третьих, это зависит от гонорара, который вы утвердите. То, что было до полномасштабного вторжения и то, что сейчас – это две огромные разницы", – поделилась артистка.

Анастасия Цимбалару не назвала точной суммы, которую может заработать как актриса, однако подтвердила слова ведущего, что средний гонорар топовых представителей профессии составляет от 8 до 15 тысяч гривен за съемочный день.

Анастасия Цимбалару назвала сумму, которую топовые украинские актеры зарабатывают за один съемочный день во время полномасштабной войны

Знаменитость призналась, что с начала полномасштабной войны количество проектов украинского киноматографа значительно уменьшилось, поэтому наибольшую сумму ей удалось заработать в соцсетях: "За месяц это 5 тысяч долларов. Это без съемок, только на блоге".

Анастасия Цимбалару назвала сумму, которую топовые украинские актеры зарабатывают за один съемочный день во время полномасштабной войны

Однако Анастасия Цимбалару акцентировала внимание на том, что ее доход с Instagram также не является стабильным. Все зависит от количества заказанной рекламы, потому бывают времена, когда заработки "уходят в минус".

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Анастасия Цимбалару пожаловалась на угрозы российских туристов в Египте.

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