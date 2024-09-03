Анастасия Цимбалару назвала сумму, которую топовые украинские актеры зарабатывают за один съемочный день во время полномасштабной войны

Известная актриса Анастасия Цимбалару рассказала о доходе, который сегодня могут получить топовые артисты в Украине. Она отметила: суммы, которые она и ее коллеги зарабатывают в условиях полномасштабного вторжения, значительно отличаются от довоенных времен.

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Об этом 32-летняя знаменитость рассказала в интервью для Славы Демина. По словам женщины, в ее профессии сложно говорить о постоянной зарплате, ведь все зависит от уровня занятости.

"У меня нет стабильного заработка. Это, во-первых, зависит от наличия проекта или его отсутствия. Во-вторых, это зависит от количества занятых дней в проекте, потому что актеры получают ставку за съемочный день. В-третьих, это зависит от гонорара, который вы утвердите. То, что было до полномасштабного вторжения и то, что сейчас – это две огромные разницы", – поделилась артистка.

Анастасия Цимбалару не назвала точной суммы, которую может заработать как актриса, однако подтвердила слова ведущего, что средний гонорар топовых представителей профессии составляет от 8 до 15 тысяч гривен за съемочный день.

Знаменитость призналась, что с начала полномасштабной войны количество проектов украинского киноматографа значительно уменьшилось, поэтому наибольшую сумму ей удалось заработать в соцсетях: "За месяц это 5 тысяч долларов. Это без съемок, только на блоге".

Однако Анастасия Цимбалару акцентировала внимание на том, что ее доход с Instagram также не является стабильным. Все зависит от количества заказанной рекламы, потому бывают времена, когда заработки "уходят в минус".

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Анастасия Цимбалару пожаловалась на угрозы российских туристов в Египте.

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