ALEKSEEV назвал причину разрыва с экс-солисткой группы 'ВИА Гра' и намекнул на новые отношения

Певец ALEKSEEV подтвердил разрыв отношений с экс-вокалисткой поп-группы "ВИА Гра", россиянкой Ульяной Синецкой, мечтавшей об украинском паспорте, и назвал причину расставания. К раскрытию этой темы артист подошел креативно – зачитал поэтическое стихотворение, в котором он произнес главную фразу "Потеряли, к сожалению, себя".

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В то же время певец не был расстроен или разочарован. Он на интервью "Люкс ФМ" с улыбкой рассказал об этом периоде своей жизни и намекнул на новый роман, якобы начавшийся с известным блогером Дашей Кубик. Вместе с тем артист рассказал о своих чертах характера, которые могут влиять на его отношения с людьми.

"В серцях щось шукали,

щастя заблукало,

втратили, на жаль, себе", – в стихотворной форме сообщил ALEKSEEV причину разрыва с Синецкой.

Одновременно артист намекнул, что сейчас может находиться в отношениях с Дашей Кубик. На вопрос интервьюера о слухах певец коротко ответил: "Поживем – увидим".

Впрочем, он не отрицал, что имеет симпатию к блогеру, а даже прямо ответил: "Я думаю, что это заметно невооруженным глазом".

Более того, ALEKSEEV признался, что не встречался бы человеком, характер которого такой же, как у самого певца. Он объяснил, что у него частые перепады эмоций.

"У меня настроение очень прыгает. Бывает так, что я просто замыкаюсь в себе очень сильно. И вообще никого не пускаю. Даже самого близкого человека, который возле меня, который хочет помочь, который хочет со своим полем поделиться, как-то поднять меня и помочь. И я настолько замыкаюсь в себе, что никак ты этот камень не разобьешь. И для людей, которые вокруг тебя, это очень трудно понимать, что вроде бы все круто, но они никак не могут на это повлиять. И эта ситуация не в них. Просто так я воспринимаю жизнь", – рассказал исполнитель.

Ранее OBOZ.UA писал, что неделю назад ALEKSEEV намекал на расставание с Ульяной Синецкой, заявив, что его жизнь изменилась.

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