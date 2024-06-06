Актриса Жанетт Чарльз, сыгравшая Елизавету II в десятках фильмов, умерла в возрасте королевы. Фото

Британская актриса Жаннетт Чарльз, известная своим сходством с покойной королевой Елизаветой II, благодаря которой она сыграла в фильмах "Голый пистолет" и "Остин Пауэрс", скончалась в возрасте 96 лет. Совпадением является то, что монарх ушла в засветы в аналогичном возрасте, но двумя годами ранее – 8 сентября 2022 года.

Как сообщила The Guardian дочь звезды Кэрол Кристофи, ее мать скончалась 2 июня в доме престарелых в Грейт-Беддоу, Эссекс. "У нее была удивительная жизнь", – добавила она.

Удивительное сходство Жаннетт и британской королевы привлекало внимание людей еще в юности актрисы, однако больше всего это проявилось в 1970-х годах. В 2022-м знаменитость рассказала The Guardian, как она стала "двойником" Елизаветы II: когда художница Джейн Торнхилл представила портрет актрисы на летней выставке Королевской академии искусств в 1972 году, представители Букингемского дворца спросили, изображена ли монарх на полотне.

"После этого на мой телефон не переставали звонить – я давала интервью для газет, журналов и радио, и агент сказал, что мое сходство с королевой может быть хорошим источником дохода", – сказала Жаннетт. Раньше Чарльз проводила свое время с детьми, она тоже работала нянькой, однако "всегда хотела заниматься чем-то большим".

"Я играла в любительских спектаклях, посещала уроки ораторского искусства и даже прошла прослушивание на "Раду". Но гонорары были слишком высокими, к тому же моя внешность играла против меня – какая бы ни была роль, я слышала комментарии от зрителей, а иногда даже смех", – рассказала она.

В течение следующих 50 лет Чарльз "появлялась на телевизионных ток-шоу, помогала фокусникам и снималась в рекламе по всему миру". Она играла королеву Елизавету II в музыкальных клипах, появлялась на Saturday Night Live и даже подарила серебряный диск группе Queen.

На протяжении всей своей карьеры Жаннетт оставалась "ярым роялистом" и никогда не бралась за роли, которые "могли бы плохо отразиться на монархе или на самой актрисе". До момента ухода на пенсию в 2014 году звезда считалась самым известным двойником королевы. "Я не думаю, что кто-то раньше зарабатывал на жизнь, будучи похожим на кого-то из знаменитостей – теперь это целая индустрия", – рассказывала она.

Чарльз родилась 15 октября 1927 года, спустя всего 18 месяцев после монарха, и дожила до того же возраста, что и королева Елизавета II, умершая в возрасте 96 лет. "Она всегда с уважением относилась к Королеве и обожала королевскую семью. Нам будет ее очень не хватать", – сказала ее дочь в интервью британской радиостанции LBC. У Чарльз остались дочь Кэрол и сыновья Дэвид и Питер. Ее муж скончался в 1997 году.

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