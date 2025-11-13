Актриса с почти идеальным лицом: названа самая красивая женщина в мире с научной точки зрения. Фото

Американская актриса Эмма Стоун стала самой красивой женщиной в мире по версии пластического хирурга из Лондона Джулиана Де Сильвы. Он воспользовался формулой золотого сечения и обнаружил, что лицо звезды является совершенным на 94,72%.

Видео дня

Об этом сообщает издание Daily Mail. Стоит отметить, смысл математического уравнения, которое придумали древние греки, заключается в том, что чем ближе пропорции лица или тела человека к числу 1,618 (Фи), тем он красивее.

"Эмма Стоун стала бесспорной победительницей, когда были оценены все элементы лица на физическое совершенство. Она имеет почти идеальную линию челюсти с оценкой 97% и красивые пропорциональные губы с оценкой 95,6%. Также она получила высокие баллы за брови 94,2%", – сказал пластический хирург.

Как отметил Джулиан Де Сильва, среди других звезд с почти идеальным лицом с научной точки зрения является Зендея, Бейонсе и Марго Робби. Для определения самой красивой женщины врач использовал компьютерные методы картирования лица на основе золотого сечения.

Заметим, что Джулиан Де Сильва довольно часто проводит подобные оценки внешности знаменитостей. В 2024 году он воспользовался вышеупомянутым математическим уравнением, чтобы определить самого красивого мужчину в мире. Им стал британский актер Аарон Тейлор-Джонсон.

А вот в начале этого года пластический хирург назвал 10 самых красивых моделей мира. Среди этого перечня оказались Кейт Мосс, Синди Кроуфорд, Жизель Бундхен, Джордан Данн, Винни Харлоу, Кендалл Дженнер, Лю Вэнь, Кара Делевинь, Эмили Ратаковски и Наоми Кэмпбелл.

Что известно об Эмме Стоун

Актриса родилась 6 ноября 1988 года. Играть на сцене она начала с самого детства. В 2000 году Эмма Стоун получила роль в спектакле по мотивам романа "Ветер в ивах", а на телеэкранах дебютировала в 2004-м, приняв участие в реалити-шоу "В поисках новой семьи Партриджей".

Взлет актерской карьеры Эммы Стоун состоялся в 2009 году, когда она сыграла роль в романтической комедии "Призраки бывших подружек". Впоследствии знаменитость появилась в лентах "Приветствуем в Зомбиленде" и "Бумажный человек". Первую главную роль артистка получила в проекте "Легкомысленная Я", за которую стала не только фавориткой аудитории, но и получила номинацию на премию "Золотой глобус".

После этого Эмму Стоун начали приглашать присоединиться к созданию многих успешных проектов. Самыми известными лентами с ее участием являются: "Ла-Ла Ленд", "Круэлла", "Виды доброты" и "Бедные создания". За последнюю ленту она получила "Оскар". Также звезда занимается благотворительной деятельностью.

Ранее OBOZ.UA рассказал, кто стал новой "Женщиной года" и как она в 62 года заставляет завидовать даже 20-летних.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!