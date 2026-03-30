Актриса Маремуха оставила квартиру в Киеве бывшему мужу-иностранцу, но выдвинула свое требование: новые подробности развода

Актриса, блогер и финалистка "Супермодели по-украински" Виктория Маремуха раскрыла новые подробности развода с мужем-французом Луи Белле. Пара официально завершила брак после пяти лет, а вместе они были около десяти лет.

По словам Маремухи в интервью Алине Доротюк, судебное решение, которое подтвердило расторжение брака, поступило символично – 14 февраля. Зато свою девичью фамилию Маремуха возвращать пока не собирается (после бракосочетания официально взяла фамилию мужа – Белле). Утверждает, что изменит ее при условии новой женитьбы с любимым человеком.

Актриса отметила, что они с бывшим мужем смогли сохранить нормальные отношения ради сына Луки и договорились о совместном участии в его воспитании.

Одним из ключевых вопросов после развода стал раздел имущества. Виктория рассказала, что квартира в Киеве, которую супруги обустраивали вместе, должна остаться в собственности Луи. В то же время она сейчас проживает там с 3-летним сыном Лукой и может это делать на законных основаниях до его совершеннолетия.

Взамен Маремуха выдвинула условие: бывший муж должен обеспечить ее другим жильем. Речь идет о приобретении просторной квартиры неподалеку, чтобы обоим родителям было удобно участвовать в жизни ребенка. По словам актрисы, они уже рассматривают варианты и даже оставили задаток за одно из помещений площадью более 100 квадратных метров.

"Мы ищем на покупку мне квартиру где-то рядом, чтобы мы жили друг возле друга. Чтобы это была большая квартира, где у Луки будет своя комната, потому что это тоже очень важно. Мы уже нашли одну такую квартиру неподалеку от нас. Она большая, там 113 квадратных метров. Хотя мне такая большая не надо, это же коммуналка бешеная!" – рассказала она о своем требовании.

Для реализации этой договоренности пара выставила на продажу две другие квартиры, которые считают неудачной инвестицией. Пока идет процесс купли-продажи, Виктория с сыном будут оставаться в нынешнем жилье.

Отдельно экс-супруги согласовали финансовые обязательства. Луи Белле взял на себя расходы, связанные с воспитанием Луки: оплату няни, частного детсада, кружков и путешествий. Кроме того, он будет выплачивать Маремухе фиксированную сумму на содержание ребенка, включая расходы на питание и одежду.

Несмотря на отсутствие брачного контракта, стороны смогли урегулировать все вопросы без конфликтов. По словам актрисы, после развода их коммуникация даже улучшилась, и они планируют иногда проводить отпуска вместе с сыном.

"Я очень многим обязана Луи, но я не люблю его как мужчину. Я люблю его как отца своего ребенка. Я его очень уважаю за все, что он делает для нас и в целом, что он создает для мира, его работа. Он очень умный, с ним очень интересно. Он очень классный, он очень красивый. Я иногда смотрю и думаю в шутку: "Блин, такого мужика потеряла!" Он очень крутой. Я очень с ним выросла, я познала себя благодаря ему. Но так случается в жизни. Я хочу снова любить. Хотя мне очень трудно, мне кажется, что я никогда не смогу полюбить, потому что я буду бояться любить", – призналась она.

Маремуха также призналась, что причиной разрыва стала потеря эмоциональной близости и последствия прошлых кризисов в отношениях, в частности измены, которая оставила "шрам".

"Я простила, не держу на него зла, честно. Но шрам остался", – призналась Маремуха.

Напомним, что Виктория Маремуха вышла замуж за француза Луи в июне 2021 года. Осенью 2022-го у пары родился сын Лука. В начале 2025 года актриса подтвердила, что они переживали кризис в браке и даже жили отдельно, однако впоследствии снова сошлись.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2025 года Виктория Маремуха впервые публично рассказала об измене мужа, которая стала одним из самых болезненных эпизодов в их отношениях. По словам актрисы, роман у Луи был с ее близкой подругой.

Ситуация осложнялась тем, что это произошло в период, когда Маремуха была беременной и находилась за границей – в Таиланде, тогда как в Украине шла война. Актриса отмечала, что долгое время не знала правды – муж отрицал измену. Именно факт обмана, по ее словам, стал ключевым триггером, поскольку в формате их открытых отношений главным условием была честность.

После разоблачения измены, по словам Маремухи, Луи изменил свое поведение: стал более внимательным и, в частности, отказался от алкоголя, который, как она отмечала, влиял на его поступки. Несмотря на это, их отношения оставались нестабильными – пара периодически расходилась и снова сходилась.

