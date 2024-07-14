7 актеров, которые нагло соврали, чтобы получить роли в культовых сериалах и фильмах

Актеры во время кастингов далеко не всегда честны с продюсерами и режиссерами. Они, как и другие люди на собеседованиях, склонны преувеличивать, говоря о своих умениях или фактах из жизни. Все для того, чтобы выгодно выделиться на фоне конкурентов – и пополнить портфолио солидным проектом.

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Насколько далеко знаменитости заходили в своей лжи, чтобы получить желаемую роль? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Энн Хэтэуэй

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй во время прослушивания на роль Лурин Ньюсам в ленте "Горбатая гора" (2005) сказала режиссеру Энгу Ли, якобы умеет ездить верхом на лошадях: "О, да, я действительно отличный всадник!". Дальше она посетила несколько занятий, чтобы получить реальный опыт. Вот только этого оказалось мало. Во время съемок скакун проигнорировал словесные команды кинозвезды, и скинул ее на землю. Это рассмешило весь коллектив... Режиссер, увидев растерянный вид Энн, махнул рукой и сказал, чтобы та доучилась и вернулась к съемкам.

Следовательно, роль Лурин стала прорывом в карьере Хэтэуэй! До этого она играла только принцесс в семейных фильмах. А после громкой премьеры знаменитость пригласили сыграть Энди Сакс в ленте "Дьявол носит Prada" (2006).

2. Эдди Редмэйн

Британский актер и модель Эдди Редмэйн – еще один храбрец, который соврал режиссерам о своем умении ездить верхом. Это произошло во время прослушивания на роль графа Генри Ризли в мини-сериале "Елизавета I" (2005). Позже он изрядно пожалел об этом решении...

"Я резко разогнался со скоростью 100 миль в час (примерно 161 км/ч. – Ред.)... Я чуть не убил себя и половину команды", – рассказал Эдди в вечернем шоу Конана О'Брайена. После инцидента режиссер сериала, Том Хупер, выкрикнул в громкоговоритель: "Ты – страшный лжец, Редмэйн". Дальше он отправил актера на уроки верховой езды.

3. Мила Кунис

В 1998 году американской актрисе Миле Кунис удалось пройти отбор на роль Джеки Бурхарт в ситкоме "Шоу 70-х". Это несмотря на то, что кандидаты должны были быть старше 18 лет! Миле тогда было 14. Как ей удалось перехитрить режиссеров? "Я сказала им, что немного старше (реального возраста. – Ред.). Я сказала, что мне будет 18. Формально это не ложь, ведь в один момент... мне будет 18", – призналась актриса в інтерв'ю с Джеем Лено. И хотя режиссеры довольно быстро узнали правду, все же утвердили Милу на роль.

4. Лиам Хемсворт

Австралийский актер Лиам Хемсворт на кинопробах к фильму "Последняя песня" (2010) рассказал режиссерам о том, что он умело играет в волейбол. Те поверили, увидев его спортивное телосложение – и утвердили на роль Уилла Блейкли.

На съемочной площадке актеру пришлось играть против профессиональных волейболистов. На их фоне его движения выглядели неуклюже... Хемсворт в какой-то момент покраснел, осознав провал, а после этого все же сделал несколько интересных приемов, которые "в кадре" выглядели эффектно.

5. Джейсон Момоа

Американский актер Джейсон Момоа – еще одна звезда, которая любит преувеличивать, говоря о себе. Он на прослушивание на роль Джейсона Иоанна в культовом телесериале "Спасатели Малибу" (1989 – 1999) пришел совсем неподготовленным. Даже не взял с собой резюме!

Когда режиссеры спросили, был ли он моделью, тот решил импровизировать: "Я – популярная модель. Сотрудничал с Gucci и Louis Vuitton...". Позже менеджеры актера решили добавить к этой лжи и то, что он – "Модель года на Гавайях". Чтобы никто не сомневался в этих словах, сделали несколько профессиональных снимков, где Джейсон увлеченно позирует.

6. Роберт Паттинсон

Это сейчас Роберт Паттинсон – всемирно известный актер. В начале же карьеры он прибегал к хитростям, чтобы пробиться в Голливуде. Так, во время кастинга на роль Седрика Диггори в ленте "Гарри Поттер и кубок огня" юноша сказал, что изучал актерское мастерство в Оксфордском университете, а также в Королевской академии драматического искусства (одной из лучших драматических школ Англии). Кроме того, он утверждал, что является американцем. Очевидно, у режиссеров не было времени на то, чтобы проверить правдивость этих данных. Они не задумываясь утвердили его на роль.

7. Хлоя Морец

Американской актрисе Хлое Морец выпала честь сыграть главную роль, Изабеллу, в ленте "Хранитель времени" (2011). Она во время прослушивания утверждала, что является британкой, как и персонаж, и имитировала соответствующий акцент. На самом деле девушка родилась и выросла в городе Атланта (США; штат Джорджия).

В 2022 году знаменитость все же призналась в интервью для WIRED о том, что сказала режиссеру Мартину Скорсезе неправду: "Я поблагодарила за то, что меня взяли. Когда собиралась уходить за дверь, он (Мартин Скорсезе. – Ред.) сказал что-то вроде "подожди, я услышал американский акцент?". Я ответила "возможно", а он –"ты меня обманула". Как бы там ни было, но это сработало, потому что я получила роль. Иногда приходится делать все возможное, чтобы тебя утвердили".

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