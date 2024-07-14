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7 актеров, которые нагло соврали, чтобы получить роли в культовых сериалах и фильмах

Дария Скуб
Шоу Oboz
4 минуты
2,7 т.
7 актеров, которые нагло соврали, чтобы получить роли в культовых сериалах и фильмах

Актеры во время кастингов далеко не всегда честны с продюсерами и режиссерами. Они, как и другие люди на собеседованиях, склонны преувеличивать, говоря о своих умениях или фактах из жизни. Все для того, чтобы выгодно выделиться на фоне конкурентов – и пополнить портфолио солидным проектом.

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Насколько далеко знаменитости заходили в своей лжи, чтобы получить желаемую роль? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Энн Хэтэуэй

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй во время прослушивания на роль Лурин Ньюсам в ленте "Горбатая гора" (2005) сказала режиссеру Энгу Ли, якобы умеет ездить верхом на лошадях: "О, да, я действительно отличный всадник!". Дальше она посетила несколько занятий, чтобы получить реальный опыт. Вот только этого оказалось мало. Во время съемок скакун проигнорировал словесные команды кинозвезды, и скинул ее на землю. Это рассмешило весь коллектив... Режиссер, увидев растерянный вид Энн, махнул рукой и сказал, чтобы та доучилась и вернулась к съемкам.

Следовательно, роль Лурин стала прорывом в карьере Хэтэуэй! До этого она играла только принцесс в семейных фильмах. А после громкой премьеры знаменитость пригласили сыграть Энди Сакс в ленте "Дьявол носит Prada" (2006).

7 актеров, которые нагло соврали, чтобы получить роли в культовых сериалах и фильмах

2. Эдди Редмэйн

Британский актер и модель Эдди Редмэйн – еще один храбрец, который соврал режиссерам о своем умении ездить верхом. Это произошло во время прослушивания на роль графа Генри Ризли в мини-сериале "Елизавета I" (2005). Позже он изрядно пожалел об этом решении...

"Я резко разогнался со скоростью 100 миль в час (примерно 161 км/ч. – Ред.)... Я чуть не убил себя и половину команды", – рассказал Эдди в вечернем шоу Конана О'Брайена. После инцидента режиссер сериала, Том Хупер, выкрикнул в громкоговоритель: "Ты – страшный лжец, Редмэйн". Дальше он отправил актера на уроки верховой езды.

7 актеров, которые нагло соврали, чтобы получить роли в культовых сериалах и фильмах

3. Мила Кунис

В 1998 году американской актрисе Миле Кунис удалось пройти отбор на роль Джеки Бурхарт в ситкоме "Шоу 70-х". Это несмотря на то, что кандидаты должны были быть старше 18 лет! Миле тогда было 14. Как ей удалось перехитрить режиссеров? "Я сказала им, что немного старше (реального возраста. – Ред.). Я сказала, что мне будет 18. Формально это не ложь, ведь в один момент... мне будет 18", – призналась актриса в інтерв'ю с Джеем Лено. И хотя режиссеры довольно быстро узнали правду, все же утвердили Милу на роль.

7 актеров, которые нагло соврали, чтобы получить роли в культовых сериалах и фильмах

4. Лиам Хемсворт

Австралийский актер Лиам Хемсворт на кинопробах к фильму "Последняя песня" (2010) рассказал режиссерам о том, что он умело играет в волейбол. Те поверили, увидев его спортивное телосложение – и утвердили на роль Уилла Блейкли.

На съемочной площадке актеру пришлось играть против профессиональных волейболистов. На их фоне его движения выглядели неуклюже... Хемсворт в какой-то момент покраснел, осознав провал, а после этого все же сделал несколько интересных приемов, которые "в кадре" выглядели эффектно.

5. Джейсон Момоа

Американский актер Джейсон Момоа – еще одна звезда, которая любит преувеличивать, говоря о себе. Он на прослушивание на роль Джейсона Иоанна в культовом телесериале "Спасатели Малибу" (1989 – 1999) пришел совсем неподготовленным. Даже не взял с собой резюме!

Когда режиссеры спросили, был ли он моделью, тот решил импровизировать: "Я – популярная модель. Сотрудничал с Gucci и Louis Vuitton...". Позже менеджеры актера решили добавить к этой лжи и то, что он – "Модель года на Гавайях". Чтобы никто не сомневался в этих словах, сделали несколько профессиональных снимков, где Джейсон увлеченно позирует.

7 актеров, которые нагло соврали, чтобы получить роли в культовых сериалах и фильмах

6. Роберт Паттинсон

Это сейчас Роберт Паттинсон – всемирно известный актер. В начале же карьеры он прибегал к хитростям, чтобы пробиться в Голливуде. Так, во время кастинга на роль Седрика Диггори в ленте "Гарри Поттер и кубок огня" юноша сказал, что изучал актерское мастерство в Оксфордском университете, а также в Королевской академии драматического искусства (одной из лучших драматических школ Англии). Кроме того, он утверждал, что является американцем. Очевидно, у режиссеров не было времени на то, чтобы проверить правдивость этих данных. Они не задумываясь утвердили его на роль.

7 актеров, которые нагло соврали, чтобы получить роли в культовых сериалах и фильмах

7. Хлоя Морец

Американской актрисе Хлое Морец выпала честь сыграть главную роль, Изабеллу, в ленте "Хранитель времени" (2011). Она во время прослушивания утверждала, что является британкой, как и персонаж, и имитировала соответствующий акцент. На самом деле девушка родилась и выросла в городе Атланта (США; штат Джорджия).

В 2022 году знаменитость все же призналась в интервью для WIRED о том, что сказала режиссеру Мартину Скорсезе неправду: "Я поблагодарила за то, что меня взяли. Когда собиралась уходить за дверь, он (Мартин Скорсезе. – Ред.) сказал что-то вроде "подожди, я услышал американский акцент?". Я ответила "возможно", а он –"ты меня обманула". Как бы там ни было, но это сработало, потому что я получила роль. Иногда приходится делать все возможное, чтобы тебя утвердили".

7 актеров, которые нагло соврали, чтобы получить роли в культовых сериалах и фильмах

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