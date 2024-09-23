67-летняя Светлана Белоножко ответила, что изменила в себе благодаря косметологии. Фото сейчас и в молодости

Народная артистка Украины Светлана Белоножко рассказала, что она изменила в себе благодаря косметологии. В частности, 67-летняя певица призналась – никогда не обращалась к пластическим хирургам.

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"Я делаю правильные инъекции. Это мезотерапия", – сказала звезда в интервью ведущему Славе Демину. Отвечая на вопросы журналиста, Белоножко отметила, что предпочитает ботокс.

Гостя объяснила, что делает специальную процедуру: "Это когда лицо работает, у тебя все есть, но немножко убираются какие-то лишние морщинки". Однако Белоножко не исключает возможности пластических операций в будущем, ведь "медицина быстро шагает вперед".

"Сейчас мне все нравится. Ну, на мой возраст, все нравится. Я же не хочу омолаживаться так, чтобы меня никто не узнавал, – говорит звезда. – Вот надо быть внутри, молодым, рассудительным, чтобы с тобой было интересно. Вот там твоя старость или молодость, внутри. Если ты будешь все это делать только на лице, то это тебя не спасет".

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