54-летняя Наоми Кэмпбелл ошеломила молодым видом и стройной фигурой в Каннах. Фото

Модель Наоми Кэмпбелл в очередной раз подтвердила свой статус иконы стиля, появившись на премьере фильма "История звука" в рамках Каннского кинофестиваля. 54-летняя супермодель произвела фурор, продемонстрировав роскошную фигуру, изящество и настоящий гламур, достойный красной дорожки.

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Для светского события легенда модного мира выбрала длинное платье кремового оттенка с асимметричным вырезом, которое идеально облегало ее фигуру. Лаконичный крой и легкая драпировка подчеркнули силуэт Наоми, акцентируя внимание на ее стройной талии и грациозной осанке. Несмотря на минималистичность фасона, образ выглядел роскошно благодаря идеальной посадке и премиальной ткани, которая играла на свету.

Свой эффектный образ Кэмпбелл дополнила босоножками на платформе от Roger Vivier, которые добавили несколько сантиметров роста и завершили элегантный лук. Из аксессуаров супермодель выбрала сияющие серьги и массивное кольцо с драгоценными камнями, которые сверкали под вспышками камер, не перегружая общий стиль.

Макияж звезды был выдержан в гламурной палитре: идеально ровный тон лица, бронзер, который придал коже тепла, и нежный блеск на скулах. Особый акцент был сделан на глазах – тени с блеском и четкие стрелки добавили взгляду глубины, а нюдовая помада завершила мейкап в стиле классического шика.

Прическа была не менее впечатляющей: Наоми появилась с распущенными прямыми волосами цвета вороньего крыла, которые спадали на плечи, создавая элегантный и современный силуэт.

Ранее OBOZ.UA писал, что фильм для взрослых со звездой "Гарри Поттера" произвел фурор в Каннах и вызвал 8-минутные овации. Лента получила положительные отзывы критиков за откровенную, но в то же время щемящую и тонкую драму о самопознании, сексуальности и личной свободе.

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