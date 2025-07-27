56-летний сын Софи Лорен женился на грузинке, которая на 20 лет моложе. Фото и видео со свадьбы

56-летний Карло Понти-младший, сын легендарной актрисы Софи Лорен, во второй раз стал на свадебный рушник. Его новой избранницей стала 36-летняя грузинка Мариам Шарманашвили – фитнес-тренер, которая покорила сердце маэстро. Влюбленные вместе уже четыре года, а недавно официально узаконили свои отношения во время роскошной, но одновременно интимной церемонии в Грузии.

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Как пишет Oxu.Az, свадьба состоялась 26 июля в древнем монастыре Самтавро в городе Мцхета, который считается одной из самых выдающихся христианских святынь Кавказа и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ради церемонии монастырь закрыли для туристов на 40 минут. Событие уже назвали одним из самых романтичных в этом году: именно там Карло прошел обряд венчания и, как отмечает источник, сменил католическую веру на православную – ради любимой.

Невеста выбрала платье цвета слоновой кости с длинными рукавами, скромным вырезом и шлейфом, а ее голову украшала классическая фата. Жених появился в черном костюме, дополненном традиционной грузинской накидкой с белыми вставками и капюшоном. Вся свадьба была выдержана в сдержанном стиле – без лишнего блеска, но с глубоким символизмом.

Знакомство пары началось с простого комментария в соцсетях. Карло написал Мариам: "Вы прекрасны", – и этот комплимент стал началом отношений. За четыре года любовь окрепла, и накануне 90-летнего юбилея Софи Лорен ее сын сделал любимой предложение. По словам знакомых, именно во время празднования юбилея актрисы в Риме будущая невестка познакомилась со свекровью. Софи тепло приняла Мариам в семью, несмотря на разницу в возрасте между молодоженами.

Интересно, что оба уже имеют детей от предыдущих браков. У Карло двое детей от венгерской скрипачки Андреа Месарош, с которой он развелся после нескольких лет супружеской жизни. У Мариам – сын-школьник. Однако личный опыт не помешал им строить новую семью, в которой царят любовь, поддержка и взаимное уважение.

Музыкант и дирижер, Карло Понти-младший много лет был сосредоточен на карьере. Только встреча с Мариам изменила его приоритеты. Сегодня он называет любимую своей музой и вдохновением, публикует трогательные фото в соцсетях и делится фрагментами их совместной жизни.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сеть выложили редкие фото 90-летней Софи Лорен, которая почти не выходит в свет. Однако через несколько часов после публикации кадры были удалены, а вокруг инцидента разгорелся настоящий скандал.

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