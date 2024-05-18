54-летняя Ирина Билык влюбилась в очень известного мужчину и рассказала, какого шага от него ждет

Украинская 54-летняя певица Ирина Билык впервые после развода с российским фотографом и продюсером Асланом Ахмадовым призналась, что ее сердце не свободно. Артистка влюбилась в "очень известного" мужчину, имя которого не захотела раскрывать.

Любопытно, что звезда не общается с ним. Об этом Ирина Билык рассказала в эфире М1, где представила новый клип на песню "Кохаю".

Сейчас певица одинока, но в ее сердце уже поселилось новое романтическое увлечение. Артистка намекнула, что его знают многие украинцы, в том числе и ведущие "Министерства премьер".

"Мне нравится один мужчина, но его имя я не могу вам назвать. Если я скажу (из какой он сферы – ред.), вы сразу догадаетесь. Поэтому я очень этого не хочу. Мы не общаемся, но я, как женщина, жду, что он почувствует", – поделилась Ирина Билык.

Она ожидает, что когда-нибудь этот загадочный мужчина позвонит ей сам. Исполнительница подчеркнула, что пока только фантазирует о нем, и, похоже, сама первых шагов к сближению не планирует.

Напомним, звезда имела пять серьезных отношений, одни из которых закончились браком. Первым избранником знаменитости был Юрий Никитин, вторым – модель Андрей Оверчук, от которого певица родила сына Глеба.

Вскоре после расставания с Оверчуком она закрутила роман с украинским хореографом и телеведущим Дмитрием Коляденко. Мужчина 6 раз предлагал пожениться, но звезда отказывала, а в 2006 году окончательно разорвала эмоциональные отношения. В 2007 году Билык стала избранницей хореографа Дмитрия Дикусара, с которым рассталась три года спустя.

Ранее OBOZ.UA писал, что брак артистки с российским фотографом, с которым они развелись еще до полномасштабной войны, принес Билык репутационную угрозу. Дело в том, что Аслан Ахмадов разозлил бывшую, анонсировав концерт в России.

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