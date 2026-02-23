49-летний актер Вячеслав Довженко вышел в свет с молодой невестой и рассекретил, когда сыграет свадьбу

Звезда фильмов "Кіборги", "Буча", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" Вячеслав Довженко объявил о помолвке с дизайнером костюмов Светланой, с которой в отношениях уже несколько лет. Пара вместе появилась на допремьерном показе фильма "Мавка. Справжній міф", где актер исполнил одну из главных ролей.

Свадьбу планируют сыграть уже в этом году. Молодожены поделились в комментарии ТСН, что произойдет это, когда на улице потеплеет.

"Свадьба в этом году. Когда немного потеплеет, хочется тепла, весны. Предложение было забавным. Когда придет время – мы об этом расскажем. Точно могу сказать, что когда вспоминаем, то это вызывает в первую очередь улыбку, а уже потом приятные ощущения", – сказал актер.

Влюбленные знакомы уже около семи лет, однако романтические отношения между ними начались уже после начала полномасштабной войны. Светлана устроилась костюмером в театр, где работает Довженко. По словам актера, инициативу проявил именно он.

"Я подарил цветы после спектакля, и Светлана это запомнила. Закончился спектакль, у меня были цветы, и лучший букет я подарил Светлане. Я считаю, что это была инициатива", – отметил артист.

О новой возлюбленной Довженко заговорил еще в 2024 году. Тогда в свой день рождения он опубликовал в Facebook фото с молодой блондинкой, которая поздравила его словами: "Моя любовь, мой друг, моя душа, моя поддержка, вдохновение. С праздником, самый лучший".

Позже актер подтвердил OBOZ.UA, что состоит в отношениях, однако имя избранницы тогда не называл. На премьере фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман", где Довженко сыграл Николая Хвылевого, он признался: "Есть ли у меня сейчас личная жизнь? Да, есть. Правда пока не буду озвучивать имя человека, который рядом. Скажу лишь одно: я счастлив".

Для Вячеслава Довженко этот брак станет вторым. С актрисой Театра имени Ивана Франко Ксенией Башей он прожил в браке 17 лет. У пары родились двое сыновей – Иван и Василий. Супруги развелись в 2018 году.

Как сообщал OBOZ.UA, после разрыва Довженко сохранил дружеские отношения с экс-супругой. Он неоднократно подчеркивал, что хорошо коммуницирует с Ксенией и ее семьей, а также поздравил ее с рождением дочери Лели, которая появилась на свет во втором браке с актером Александром Форманчуком.

По словам Довженко, их сыновья спокойно восприняли появление сестрички, а сам он поддерживает теплые отношения с родителями бывшей жены.

