11 июля группа S.V.E.T выступит с концертом в сопровождении симфонического оркестра на берегу озера в Osocor Residence

Это будет волшебный вечер, где симфоническая музыка встретится с электронной, чтобы создать новое звучание.

Видео дня

Особая локация со сценой посреди озера погрузит вас в мир сияния, звука и искусства.

Kostyn, Cherry и R.A.N со своим авторским b3b-выступлением в сопровождении оркестра и впечатляющим визуальным шоу, которое погрузит вас в другое измерение.

DeepMe – я диджейка и саунд-продюсер из Лос-Анджелеса, чьи релизы выходят на Armada Music, Spinnin’ Records, Black Hole Recordings и других известных мировых лейблах. Когда она выходит на сцену, энергия ощущается мгновенно.

К лайнапу также присоединятся Thehow и Desire со своими атмосферными warm-up сетами.

Наша команда готовит новый сценический дизайн и сет-ап, чтобы снова удивить вас масштабом.

Партнеры мероприятия: Jack Daniel’s и Finlandia.

FC/DC 18+

Билеты можно приобрести на kyiv.ticketsbox