11 июля группа S.V.E.T выступит с концертом в сопровождении симфонического оркестра на берегу озера в Osocor Residence
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Это будет волшебный вечер, где симфоническая музыка встретится с электронной, чтобы создать новое звучание.
Особая локация со сценой посреди озера погрузит вас в мир сияния, звука и искусства.
Kostyn, Cherry и R.A.N со своим авторским b3b-выступлением в сопровождении оркестра и впечатляющим визуальным шоу, которое погрузит вас в другое измерение.
DeepMe – я диджейка и саунд-продюсер из Лос-Анджелеса, чьи релизы выходят на Armada Music, Spinnin’ Records, Black Hole Recordings и других известных мировых лейблах. Когда она выходит на сцену, энергия ощущается мгновенно.
К лайнапу также присоединятся Thehow и Desire со своими атмосферными warm-up сетами.
Наша команда готовит новый сценический дизайн и сет-ап, чтобы снова удивить вас масштабом.
Партнеры мероприятия: Jack Daniel’s и Finlandia.
FC/DC 18+
Билеты можно приобрести на kyiv.ticketsbox