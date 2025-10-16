10-летнюю представительницу Украины на Детском Евровидении 2025 затравили в сети: София Нерсесян назвала виновных

10-летняя певица София Нерсесян, которая победила в Нацотборе на Детское Евровидение 2025 и будет представлять Украину на конкурсе в Грузии 13 декабря, столкнулась с волной хейта в социальных сетях. Юную артистку начали массово критиковать после объявления результатов отбора.

Видео дня

Несмотря на это, София не осталась в стороне – в своем обращении в Instagram она отреагировала на ситуацию и намекнула, что часть негатива в ее сторону была проплаченной. Отметим, что сейчас страницу девочки ведет ее мама – Анна Нерсесян.

"Родненькие, запомните, я стальная к хейту. Уже прошла это три года назад, переросла и пошла дальше! Я ждала, пока закончится эта проплаченная история касаемо хейта, которая оплачивается на определенное время. Я выдержала и пошла дальше работать", – говорилось в обращении.

София также отметила, что знает, кто стоит за кампанией против нее, но не держит зла. Наоборот, она поблагодарила хейтеров за "рейтинг", который они ей создали.

"Я все знаю и вижу, как это работает! Мои самые искренние приветствия всем хейтерам, у кого закончился лимит, и уже перешли сами по себе на сторону Нерсесян. Так бывает. Добро побеждает зло! Я даже не злюсь на вас, а благодарю за рейтинг, на который вы меня подняли своим хейтом. Спасибо каждому, кто вложил усилия в это", – добавила юная певица.

Напомним, София Нерсесян одержала победу в Национальном отборе на Детское Евровидение 2025, где свои песни представили самые талантливые дети страны. Уже 13 декабря юная певица выступит на большой сцене в Грузии, представляя Украину на международном уровне с авторской песней "Мотанка".

OBOZ.UA рассказывал, что известно о Софии Нерсесян, которая представит Украину на Детском Евровидении 2025: самый молодой публичный волонтер и недалекая родственница легенды Нины Матвиенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!