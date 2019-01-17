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Зовут Паша: президент Сербии сделал Путину неожиданный подарок

5.4тЧитать материал на украинском

Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину, который приехал в Белград с официальным визитом, щенка шарпланинской овчарки.

Соответствующие снимки появились на странице журналиста прокремлевского пула Дмитрия Смирнова в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Отмечается, что четырехмесячный питомец по кличке Паша имеет серьезную родословную на семь поколений.

Зовут Паша: президент Сербии сделал Путину неожиданный подарок

twitter.com/Kremlinpool_RIA

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Зовут Паша: президент Сербии сделал Путину неожиданный подарок

twitter.com/dimsmirnov175

Шарпланинская овчарка — пастушья порода. Чаще всего такие собаки используются для охраны овечьих стад.

Зовут Паша: президент Сербии сделал Путину неожиданный подарок

twitter.com/Kremlinpool_RIA

О планах Вучича подарить Путину собаку еще накануне, 16 января, писали местные издания. Отмечалось, что президент Сербии впервые делает подобный презент.

Зовут Паша: президент Сербии сделал Путину неожиданный подарок

twitter.com/dimsmirnov175

Зовут Паша: президент Сербии сделал Путину неожиданный подарок

twitter.com/dimsmirnov175

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Путин, входя в зал переговоров в расширенном составе, обсуждал на ходу свой подарок, назвав собаку "симпатягой".

"Друг другу собак и лошадей дарят, как цари. Царская привычка", "Опять подарили собаку. Очередную. Представляю, как они ему уже квартиру заср*ли, и отказаться нельзя. Неблагодарная профессия", "А налогоплательщикам ее кормить придется", "А кто-нибудь этих собак, что ему дарят, видел вообще? Может он их жрет?" "Так в пять утра выгуливает, несмотря на все дела. А народ ленив, дрыхнет... Вот и не видел никто", "Песков в последнее время недовольный, может, его заставляют?" — шутят в сети.

Зовут Паша: президент Сербии сделал Путину неожиданный подарок
Зовут Паша: президент Сербии сделал Путину неожиданный подарок
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Зовут Паша: президент Сербии сделал Путину неожиданный подарок
Зовут Паша: президент Сербии сделал Путину неожиданный подарок
Зовут Паша: президент Сербии сделал Путину неожиданный подарок
Зовут Паша: президент Сербии сделал Путину неожиданный подарок
Зовут Паша: президент Сербии сделал Путину неожиданный подарок
Зовут Паша: президент Сербии сделал Путину неожиданный подарок

Отметим, за период пребывания Путина на посту президента и премьер-министра РФ ему несколько раз дарили собак. Так, в 2010 году болгарский премьер Бойко Борисов во время визита российского лидера в Софию подарил ему щенка каракачанской собаки (также породу называют болгарской овчаркой). В 2012 году губернатор японской префектуры Акита подарил Путину собаку породы акита-ину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин разозлил россиян ''гастролями'' в Сербии, где его встречали с красной дорожкой и пафосными билбордами.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Александр ВучичВладимир Путин
Место
СербияБелград
Теги
Новости Россииполитикафотографиивидеоживотные
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Он Алекс
Он Алекс
Пугабычу собаку, а Сербии безвозмездная помощь на 10 ярдов у.е. Алени будут стоять в стойле, все гуд
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Федоров Федор
Федоров Федор
Собакен Паша )На первой фотке больше на Петю похож)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Хорошо, что Паша, а не Петя. Климкин стерпит, а вот гарант Томоса мог бы и обидеться. :)
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Макс Махов
Макс Махов
Ш. Олег, ебанутый ты Кацап, какой-то! Не возьмут тебя в Вермахт Кацапстана! 🇷🇺🖕😅😃😂😂🤣😀
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