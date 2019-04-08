Похоже, Черноморский флот ВМФ РФ окончательно лишается своего флагмана. Не так давно, 1 февраля, я писал о том, что было принято решение об отправке ракетного крейсера на 13-й судоремонтный завод для возвращения ему хотя бы ходовых возможностей. Но и это оказалось, мягко говоря, не по силам российским корабелам.

По состоянию на сегодня крейсер продолжает находиться в полной неизвестности относительно своей дальнейшей судьбы, которая имеет целый ряд вариантов, от банального ремонта, что бы хотя бы “плавал” и модернизации (на которую “денег нет” в бюджете минимум до 2021 года) либо в утиль.

Новости Перестать стрелять должен Путин

И вот, буквально вчера, 7 апреля, стало известно, что в течение 30 дней судьба крейсера будет окончательно решена. Конечно же, экипаж “Москвы” поголовно высказываются за ремонт и модернизацию, но в экспертном совете бытует мнение, что ремонт, модернизация и последующее содержание данного корабля – не целесообразны.

А потому, в ближайшие дни можно ожидать как хороших новостей (для нас) – ракетный крейсер отправят в утиль, тем самым убрав с шахматной доски единственный в Черном море корабль который не может потопить ПКР “Нептун” с одного попадания так и оптимистичной новости – крейсер отправят на ремонт и модернизацию. Почему это оптимистичная новость? Да потому, что в нынешнее время ремонт и модернизация для российских кораблей сравнима с тем же самым забвением.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.