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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогерВсе статьи автора

Хорошие новости: российский крейсер готовят в утиль

4.3т

Похоже, Черноморский флот ВМФ РФ окончательно лишается своего флагмана. Не так давно, 1 февраля, я писал о том, что было принято решение об отправке ракетного крейсера на 13-й судоремонтный завод для возвращения ему хотя бы ходовых возможностей. Но и это оказалось, мягко говоря, не по силам российским корабелам.

По состоянию на сегодня крейсер продолжает находиться в полной неизвестности относительно своей дальнейшей судьбы, которая имеет целый ряд вариантов, от банального ремонта, что бы хотя бы “плавал” и модернизации (на которую “денег нет” в бюджете минимум до 2021 года) либо в утиль.

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И вот, буквально вчера, 7 апреля, стало известно, что в течение 30 дней судьба крейсера будет окончательно решена. Конечно же, экипаж “Москвы” поголовно высказываются за ремонт и модернизацию, но в экспертном совете бытует мнение, что ремонт, модернизация и последующее содержание данного корабля – не целесообразны.

А потому, в ближайшие дни можно ожидать как хороших новостей (для нас) – ракетный крейсер отправят в утиль, тем самым убрав с шахматной доски единственный в Черном море корабль который не может потопить ПКР “Нептун” с одного попадания так и оптимистичной новости – крейсер отправят на ремонт и модернизацию. Почему это оптимистичная новость? Да потому, что в нынешнее время ремонт и модернизация для российских кораблей сравнима с тем же самым забвением.

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Автор
Злой одесситЗлой одессит
Место
Россия
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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Днепр Андрей
Днепр Андрей
Бронетёмкину поносцу "мацква", приплыла пи..да! Это победа таваризчи раисяне! Уряяяяя!!!
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Рыбалка Владислав
Рыбалка Владислав
2018 24 июня 2018 года вошёл в строй средний разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс».5 октября 2018 года пришёл к месту базирования фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров». 25 марта 2018 года начал переход из Керчи в Новороссийск для государственных испытаний и готовится к вводу в строй патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков». 2019 Боевой состав Черноморского флот пополнится 13 новыми кораблями и судами, часть которых будет оснащена ракетами "Калибр"[59]. Перспективы Править Также планируется пополнить ЧФ 6 единицами патрульных кораблей проекта 22160, предназначенных для несения патрульной службы по охране территориальных вод[60], а также, как минимум, четырьмя малыми ракетными кораблями проекта 21631 и пятью малыми ракетными кораблями проекта 22800.
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вованов вован
вованов вован
Рыбалка Владислав, крейсеру Москва почти 40 лет и он ещё на ходу, а вот новейший американский авианосец Джеральд Р. Форд за 12 лярдов только вышел в море-океан и сразу пошел на ремонт.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Рыбалка Владислав, слишком много букафф. Свидомые папуасы ниасилят
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Хорошо что у Украины нет ни крейсеров ни кораблей ни подводных лодок.Украина это огрызок государства у моря а не морская держава!
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