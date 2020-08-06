Жириновский захотел, чтобы его похоронили на Красной площади: деньги даст заранее

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о желании быть похороненным на Красной площади в Москве, справа от Леонида Брежнева.

Таким "завещанием" о том, где и каким образом ему хочется найти вечный покой, он поделился в интервью RT. Политик подчеркнул, что уже четко распланировал свои похороны.

В частности, решение быть похороненным возле первого секретаря ЦК КПСС Жириновский пояснил тем, что он "человек более правых взглядов".

При этом российский депутат даже поделился пожеланиями о том, каким должен быть стол на его будущих поминках, которые должны организовать в каждом райцентре, и подсчитал, в какую сумму они обойдутся. Причем деньги на все расходы он пообещал дать заранее.

"Чтобы в каждом нашем районном центре накрыли бы стол и устроили поминки. 50 тысяч рублей на районный центр, думаю, хватит – это одна тысяча рублей на человека. 50 человек сядут – и на одну тысячу рублей: салатик, первое, второе и два раза по 50 граммов за упокой моей души. 50 тысяч рублей умножить на 2400 районных организаций – 120 миллионов? Я дам эти деньги заранее", – высказался Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президента Беларуси Александра Лукашенко может постигнуть судьба Виктора Януковича.