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22 мая • обновлено в 02:45
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Жириновский выступил за продажу Ленина: в сети предложили возить как мощи

1.7т
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Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил продать мумию Ленина.

Одиозный политик написал в Twitter, что покупатели найдутся: например, Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист.

Жириновский выступил за продажу Ленина: в сети предложили возить как мощи

Он считает, что с продажи можно получить "огромные деньги" и направить их в бюджет.

"Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад", – подчеркнул Жириновский.

Жириновский выступил за продажу Ленина: в сети предложили возить как мощи

Пользователи пошли еще дальне, некоторые предложили "сдавать Ленина в аренду" или "возить как мощи и давать целовать коммунистам в обмен на бесплатный труд".

Жириновский выступил за продажу Ленина: в сети предложили возить как мощи
Жириновский выступил за продажу Ленина: в сети предложили возить как мощи

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале года Владимира Жириновского засняли на видео, как он раздает деньги прохожим в центре Москвы.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Владимир Ленин Владимир Жириновский
Место
Россия
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