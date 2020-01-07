Жириновский оправдался за раздачу денег "крепостным и холопам"

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский оправдался за раздачу денег "инвалидам и холопам" в центре Москвы.

Пресс-секретарь скандального политика Александр Дюпин заявил, что ряд СМИ вырвал из контекста и исказил эпизод общения Жириновского с людьми.

По его словам, некоторые просили Жириновского помочь материально, в чем он "никогда не отказывал", поэтому "никаких обиженных или оскорбленных этим людей не было".

Жириновский раздает деньги "крепостным и холопам" на Красной площади pic.twitter.com/Bmh4PxJpVL — Лента.ру (@lentaruofficial) 6 января 2020 г.

Владимир Жириновский Антикор

Как писал OBOZREVATEL, накануне также в российском Волгограде местные жители устроили давку из-за денег.

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