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7 января • обновлено в 21:23
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Жириновский оправдался за раздачу денег "крепостным и холопам"

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Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский оправдался за раздачу денег "инвалидам и холопам" в центре Москвы.

Пресс-секретарь скандального политика Александр Дюпин заявил, что ряд СМИ вырвал из контекста и исказил эпизод общения Жириновского с людьми.

По его словам, некоторые просили Жириновского помочь материально, в чем он "никогда не отказывал", поэтому "никаких обиженных или оскорбленных этим людей не было".

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Как писал OBOZREVATEL, накануне также в российском Волгограде местные жители устроили давку из-за денег.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия Москва
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