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''Ему можно посочувствовать'': в России рассказали, как Томос ударил по патриарху Кириллу

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Решение о создании независимой Украинской православной церкви для российского патриарха Кирилла, несомненно, является очень большим ударом.

В значительной степени он оказался жертвой истории, так как не смог стать инициатором обострения отношений между РФ и Украиной, написал в блоге на OBOZREVATEL российский журналист и аналитик Александр Морозов.

"Даже если в 90-е годы патриарх Кирилл был в совершенно другой ситуации и тоже мог обдумывать перспективы украинской автокефалии, то в последние годы такое решение для него – это колоссальный биографический удар. Он уйдет из истории патриархом, который в условиях очень сильного слияния с государством, де-факто войны с Украиной, попал в тяжелое положение. Ему можно даже посочувствовать. Ведь не он инициатор войны с Украиной и аннексии Крыма. В значительной степени патриарх Кирилл оказался жертвой истории", – считает Морозов.

По мнению аналитика, так как патриарх Варфоломей является высшей судебной инстанцией среди епископата, его решения патриарх Кирилл оспаривать не будет.

''Ему можно посочувствовать'': в России рассказали, как Томос ударил по патриарху Кириллу

Патриарх Кирилл и Владимир Путин

"Даже если Москва будет бесконечно оспаривать полномочия патриарха Варфоломея, это не подействует на епископат остальных поместных церквей. Публично они не будут оспаривать решение о предоставлении Томоса УПЦ, так как и РПЦ. Нравится оно кому-то или нет, но внутри православного мира сохраняется высокая каноническая дисциплина. Да и у самой московской патриархии не все готовы кричать, что Константинополь инициировал раскол. История православия в ХХ веке настолько сложная, что православные, находясь по разные стороны конфликта, ищут своего канонического существования", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко жестко прошелся по Российской Православной Церкви. Ее независимость он назвал "подписанной Сталиным".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Патриарх КириллАлександр Морозов
Место
Россия
Теги
Новости РоссиивойнаТомос
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