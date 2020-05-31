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31 мая • обновлено в 16:21
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Зеленского не пригласили на парад Победы в России: кто точно приедет

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Президент России Владимир Путин и гости, в том числе главы других стран, будут наблюдать за парадом Победы 24 июня с трибуны на Красной площади в Москве.

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина – Дмитрий Песков в программе "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", написало РБК. Он выразил надежду, что ко времени проведения парада от карантинного режима "уже ничего не останется".

"Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств. Но сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая, это все, что предстоит уточнить", – подчеркнул Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин

Президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин

Он также рассказал журналистам, что Россия не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву.

"Нет, (Приглашение. – Ред.) не направлялось", – сказал Песков.

Сообщается, что после объявления новой даты присутствие на мероприятии подтвердили молдавский президент Игорь Додон, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, лидер Абхазии Аслан Бжания и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков. О намерениях посетить парад Победы также заявлял президент Сербии Александр Вучич.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заявил, что российский парад к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне состоится в Москве 24 июня.

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Автор
Яра Дорош
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
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