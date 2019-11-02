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2 ноября • обновлено в 11:48
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"Зеленский контролирует все!" Донбассу предрекли скорый конец войны

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Приход к власти в Украине бывшего шоумена Владимира Зеленского – это реальный шанс закончить войну на Донбассе.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал финский журналист и писатель Дмитрий Запольский. При этом, по его словам, российскому президенту Владимиру Путину этот конфликт невыгоден, поскольку стал для него полной авантюрой.

"Приход Зеленского в Украине – это решение проблем c аннексированными территориями. Нет такого человека в мире, который бы имел больший кредит доверия электората, чем Зеленский. Он контролирует не только ВР и правительство – он контролирует все. По политической логике он вынужден забрать Донбасс, даже если это какашка в плохой упаковке. Война на Донбассе заканчивается. Тем более, что Путину она тоже невыгодна, это была большая авантюра", – уверен журналист.

Война на Донбасе

Война на Донбасе

24 канал

Запольский напомнил, что на самом деле российский президент хотел взять Херсон и Одессу, но не получилось и теперь собирается разменять Донбасс на Крым.

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"Вот Крым к Украине не вернется, и не потому что он не украинский. Крым – это собственность Украины и украинская территория, но Путин этот матч выиграл. И даже если Крым отдать – это головная боль для Украины гораздо большая, чем для России. Куда девать пророссийское население в Крыму? Ситуация с Крымом – это узел на десятилетия в отличии от Донбасса", – подытожил писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России назвали экстремистским заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о необходимости выплаты от России репараций за оккупацию Донбасса.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Донбасс Крым Новости России Новости Донбасса
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Для майдановской Украины, как для истеричной глупой бабы; Крым - бодрящий холодный душ, а Донбасс - отрезвляющая пощёчина.
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