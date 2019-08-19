Затронуло и Украину: появилась карта вероятного разлета нуклидов после взрывов под Архангельском

Эксперты воссоздали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область, Россия) 8 августа.

Изображение, показывающее распространение шлейфа, выложил глава Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На картинке видно, как нуклиды, которые разлетелись, попали и на территорию Украины.

Появилась карта вероятного разлета нуклидов после взрывов под Архангельском

На схеме, кроме схемы миграции радионуклидов, видно и расположение станций мониторинга ядерных взрывов.

Kарта вероятного разлета нуклидов Twitter/Лассина Зербо

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли несколько человек, некоторые пострадали.

В сети опубликовали фото того, что происходило в Архангельской области, где произошел взрыв на территории военной части, вызвавший резкое повышение уровня радиации.

Вблизи Северодвинска местным жителям запретили открывать окна и выпускать на улицу детей.

Причиной гибели сотрудников корпорации "Росатом" во время чрезвычайного происшествия под Архангельском стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.

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