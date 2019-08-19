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Затронуло и Украину: появилась карта вероятного разлета нуклидов после взрывов под Архангельском

2.1т Читать материал на украинском

Эксперты воссоздали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область, Россия) 8 августа.

Изображение, показывающее распространение шлейфа, выложил глава Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На картинке видно, как нуклиды, которые разлетелись, попали и на территорию Украины.

Появилась карта вероятного разлета нуклидов после взрывов под Архангельском

Появилась карта вероятного разлета нуклидов после взрывов под Архангельском

На схеме, кроме схемы миграции радионуклидов, видно и расположение станций мониторинга ядерных взрывов.

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Kарта вероятного разлета нуклидов

Kарта вероятного разлета нуклидов

Twitter/Лассина Зербо

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Место
Россия Архангельск
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