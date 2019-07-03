"Это гостайна!" В России засекретили информацию о "Лошарике"

Информацию о том, на каком именно типе глубоководного аппарата 1 июля в российских территориальных водах в Баренцевом море произошел пожар и погибли 14 моряков, РФ держит в тайне.

Она является секретной и не будет опубликована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Естественно, эта информация не может иметь полное публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь нормально, что это не раскрывается", – сообщил Песков и добавил, что главнокомандующий располагает всеми данными об аппарате. Также пресс-секретарь заявил, что их не опубликуют и в будущем.

В России засекретили информацию о "Лошарике" Mash на Мойке/Telegram

Песков отметил, что то, чем занимался экипаж, – гостайна, которая соблюдается в интересах России и ее безопасности.

"Здесь нет ничего противозаконного. Это все в полном соответствии с законодательством РФ о гостайне", – сказал он.

Пресс-секретарь не подтвердил и не опроверг информацию о том, есть ли на глубоководном аварийном аппарате атомный реактор, а также данные, связанные с его характеристиками. Он сообщил, что эти вопросы нужно ставить Министерству обороны.

Песков не уточнил, для каких целей был предназначен этот аппарат, переадресовав вопрос также Минобороны, а также попросил обращаться туда за информацией, будут ли раскрыты имена погибших подводников.

В России засекретили информацию о "Лошарике"

Как сообщал OBOZREVATEL:

В российских территориальных водах в Баренцевом море во время пожара 1 июля погибли 14 моряков-подводников.

Среди погибших подводников на атомной подлодке "Лошарик" в Баренцевом море были 7 капитанов 1 ранга и 2 героя России.

СМИ узнали имена еще двух погибших в результате пожара на подводной станции Северного флота России в Баренцевом море.

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