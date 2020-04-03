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3 апреля • обновлено в 11:51
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Зараженный коронавирусом врач Путина рассказал об осложнениях болезни

3.2т
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Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко, который был инфицирован коронавирусом и при этом контактировал с президентом России Владимиром Путиным, рассказал об осложнениях при COVID-19.

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Как сообщил он в Facebook, коронавирус может осложняться развитием тяжелого повреждения легких и нарушениями свертывания крови.

Зараженный коронавирусом врач Путина рассказал об осложнениях болезни

Facebook Дениса Проценко

"Выраженность этих осложнений зачастую является причиной смерти больных с коронавирусной инфекции", – отметил главврач.

Он привел пример в своей больнице, когда пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией, умер от осложнений коронавируса в виде острого респираторного дистресс-синдрома.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Проценко 24 марта контактировал с Владимиром Путиным, когда проводил экскурсию по инфекционной больнице в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

31 марта врач заявил, что у него обнаружен коронавирус.

Информация о том, что российский президент может заболеть коронавирусом, буквально взорвала социальные сети.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Россия Москва
Теги
врачи вирус
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a alexeyon
a alexeyon
Вчера Путин по факту подписал смертный приговор малому и среднему бизнесу, продлив «не карантин, а выходные» до конца апреля. Учитывая, что после идут майские праздники, на параде 9 мая можно будет вместо побеждённых фашистских знамён складывать вывески разорившихся магазинов, кафе, предприятий. Ни одного решения о реальной поддержке населения, только совет: при пожаре – горите. Всю ответственность президент сбросил на региональных чиновников, которых до этого двадцать лет дрессировали и селекционным методом выводили, как самых безвольных, слабохарактерных и безинициативных. И теперь вот эти картонные куколки, привыкшие ходить только по приказу из Кремля даже в туалет, будут рулить страной в самое сложное за последние несколько десятилетий время. Если это не пипец, то я не знаю, что такое пипец
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
a alexeyon, пипец у вас причем полный ,скорее даже PIZDEЦ
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