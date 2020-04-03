Зараженный коронавирусом врач Путина рассказал об осложнениях болезни

Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко, который был инфицирован коронавирусом и при этом контактировал с президентом России Владимиром Путиным, рассказал об осложнениях при COVID-19.
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Как сообщил он в Facebook, коронавирус может осложняться развитием тяжелого повреждения легких и нарушениями свертывания крови.
Facebook Дениса Проценко
"Выраженность этих осложнений зачастую является причиной смерти больных с коронавирусной инфекции", – отметил главврач.
Он привел пример в своей больнице, когда пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией, умер от осложнений коронавируса в виде острого респираторного дистресс-синдрома.
Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Проценко 24 марта контактировал с Владимиром Путиным, когда проводил экскурсию по инфекционной больнице в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с COVID-19.
31 марта врач заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Информация о том, что российский президент может заболеть коронавирусом, буквально взорвала социальные сети.
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