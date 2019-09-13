Закуска под бычки: в России премьер Медведев начал варить самогон. Фото

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выпускает самогон под собственным брендом.

Спиртное производится в личной усадьбе чиновника "Миловка" в поселке Плесо Кировского района, передает "Проект".

Издание пишет, что Медведев лично следит за производством самогона. При этом недавно наладили выпуск малинового вкуса. Произведенный алкоголь зачастую дарят членам правительства и иностранным лидерам. На этикетке бутылки написано "Самогон" и изображен бурый медведь.

"Гонит премьер в усадьбе "Миловка" – это его неформальная резиденция под Плесом. Самогон производится партиями, не в домашних условиях – это видно и по специально сделанной для напитка таре", – сказано в публикации.

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов подтвердил, что самогон дарят зарубежным гостям.

"Смотрите, обычный подарочный набор это: самогон всем нашим иностранным гостям, высококлассное Тосканское вино с известных виноградников всем коллегам. Мясо молодых бычков от компании "Мираторг". Еще все обязательно получают компот в банках", – отметил он.

Самогон Медведева

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео, на котором видно, как президент России Владимир Путин в Ботлихе (Дагестан) выпил стопку водки, оставленную нетронутой во время своей поездки в республику еще в 1999 году. Пользователи принялись нещадно комментировать ролик.

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