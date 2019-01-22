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"Руки за спину!" Появилось видео штурма захваченного в России пассажирского самолета

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В сети опубликовано видео из самолета Сургут — Москва (SU1515), пассажир которого днем 22 января потребовал направить его в Афганистан.

"Руки за спину! Руки за спину!" — говорили силовики преступнику (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы). Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об угоне воздушного судна по факту действий пассажира на борту рейса.

"По факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 211 УК РФ ("Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия")", — сообщили в СК.

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"Руки за спину!" Появилось видео штурма захваченного в России пассажирского самолета

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января самолет Уральских авиалиний из Москвы в Дубай экстренно сел в Волгограде. Причиной стало то, что несколько пассажиров отравились. Четверых увезли на скорой в больницу.

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Место
Россия
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CARGO 100
Ну вот и Афганистан ...
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