Захват корабля РФ в Украине: моряки вернулись в Москву и сделали заявление

Члены экипажа российского танкера NEYMA, который задержала СБУ в Одесской области, вернулись в Россию.

Их самолет приземлился в аэропорту "Домодедово", передает "Интерфакс". Капитан судна рассказал, что не является свидетелем инцидента в Керченском проливе, когда были захвачены украинские моряки.

Старший механик задержанного в Украине российского танкера Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ вели себя нормально, претензий к экипажу у них не было.

По его словам, все говорили с экипажем по-русски. В свою очередь старпом капитана Александр Чайкин рассказал, что экипаж судна перевозил танкер в порт Измаила в Одесской области на ремонт. Судно там и осталось.

В настоящий момент моряки отправились домой рейсом до Краснодара.

Задержание российских моряков Facebook

Напомним, что 24 июля в порт Измаила под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру ИМО 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицированный как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Однако следствие установило, что танкер NEYMA, с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акта агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, российские владельцы переименовали на NIKA SPIRIT.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".

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