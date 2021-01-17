Захарова: сторонники Трампа интересуются, как получить гражданство России

Некоторые сторонники президента США Дональда Трампа якобы интересуются у представителей Министерства иностранных дел РФ условиями получения российского гражданства.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она уточнила, что вопрос о гражданстве от американцев является одним из самых популярных в ее соцсетях.

По словам Захаровой, сторонники Трампа пишут, что боятся гонений. Она также обвинила США в репрессивной политики в международном масштабе, которая якобы сказалась и на гражданах этой страны.

"Нам бы не было никакого дела до этой ситуации, но в сочетании факторов, что это ядерная держава с самым масштабным военным бюджетом и та самая страна, которая бесконечно орудует незаконными санкциями в отношении нашей страны, и всё это на фоне глубинного кризиса, который затрагивает каждого американца, вот это тревожит", – сказала Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикера Министерства иностранных дел России Марию Захарову возмутило обвинение Украины по поводу ответственности страны-агрессора за отсутствие встреч в "нормандском формате". На конструктивную претензию она ответила скороговоркой.