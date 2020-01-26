"Задыхался, посинел и упал": как скончался ненавидевший Украину пропагандист РПЦ Чаплин

Скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин умер после астматического приступа.

Как передает ТАСС, ненавидевший Украину священник скончался после службы, прямо перед храмом Феодора Студита.

"Он сел на лавочку, ему стало плохо. Он болел астмой. Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть. У храма сейчас находится полиция, сейчас его тело повезут…

Я не видел, было ли у него с собой лекарство, но он всегда его с собой носил. Когда у него была одышка, он всегда пользовался баллончиком от астмы", – рассказали в пресс-службе храма.

Чаплин внезапно скончался перед храмом

Как писал OBOZREVATEL, Чаплин запомнился недопустимыми для священнослужителя заявлениями об украинцах, угрожал государству уничтожением, а также призывал к оккупации новых областей Украины. Особенно жестко он высказывался об автокефальной церкви и Томосе.

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