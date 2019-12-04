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4 декабря • обновлено в 15:55
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Задержанный в России экс-министр Украины признал вину: что с ним будет

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В среду, 4 декабря, в России бывший нардеп и экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский признал вину в нападении на посольство РФ в Киеве в июне 2014 года.

Об этом он заявил во время судебного заседания Московского городского суда, передает ТАСС.

Сообщается, что Рудьковский после оглашения прокурором обвинительного заключения полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.

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"Я прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, я и адвокаты готовы к этому процессу", – отметил он.

В результате чего московский суд приступил к слушанию дела Рудьковского в особом порядке.

Николай Рудьковский

Николай Рудьковский

Интерфакс-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 октября 2018 года Николай Рудьковский находится под стражей в Москве, где Басманный суд отказался выпустить его даже под залог в размере 10 миллионов рублей.

По версии российского следствия, Рудьковский в 2014 году вместе с членами "Правого сектора" забросал посольство яйцами и облил краской, чем нанес ущерб в 15 миллионов рублей.

С 6 ноября 2018 года Рудьковский лежал в стационаре центра психиатрии.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Николай Рудьковский
Место
Россия Москва
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hunt andres
hunt andres
Да там все такие министры)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
всех ожидает кара, даже не сомневайтесь, срока давности по этим преступлениям у России нет...
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