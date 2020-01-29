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29 января • обновлено в 17:46
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Забыли показать мертвых моряков "Курска" и детей Беслана: в Кремле прикрыли "кровавое" прошлое Путина

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Накануне в России опубликовали архивные фото и видео с президентом Владимиром Путиным, сделанные, начиная с 2000 года. В сети сразу же подметили один печальный нюанс.

На снимках глава России поет, пляшет, рыбачит и вообще радуется жизни. Странно, отмечают пользователи в соцсетях, что при этом в Кремле напрочь забыли о двух самых трагических страницах в истории РФ.

Новости
https://www.obozrevatel.com/russia/armiya-putina-proderzhitsya-3-chasa-ofitser-ssha-nazval-ee-slaboe-zveno.htm
Забыли показать мертвых моряков "Курска" и детей Беслана: в Кремле прикрыли "кровавое" прошлое Путина

Пресс-служба Кремля

О чем речь

На этих радужных коллажах недостает двух роковых снимков:

  • 12 августа 2000 года во время учений Северного флота в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка "Курск". Погиб весь экипаж на борту — 118 человек.В России до сих пор обвиняют власти в гибели этого судна, так как они сначала скрывали факт аварии и вовремя не начали спасательную операцию. Спустя 8 часов, моряки задохнулись угарным газом.

  • 1 сентября 2004 года случился террористический акт в Беслане — захват заложников в школе № 1 этого города. По неофициальной информации, Путин лично одобрил приказ открыть огонь. Погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.

Забыли показать мертвых моряков "Курска" и детей Беслана: в Кремле прикрыли "кровавое" прошлое Путина

Пресс-служба Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, авторы поправок к Конституции России, внесение которых инициировал президент страны Владимир Путин, создали для нынешнего главы страны три варианта будущего трудоустройства.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Харченко Александр
Харченко Александр
Кровавый кремлёвский карлик - большой любитель убивать всех - и своих, и чужих....Бесчеловечное, кровожадное чудовище....Гореть ему в Аду...
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Как всегда небратья в лужу п...рднули.
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Mega Death
Mega Death
Ролик не про это.....
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