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14 мая • обновлено в 16:38
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Заболевший COVID-19 спикер Путина Песков сделал новое заявление

13.1т
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лечится в больнице от двусторонней пневмонии.

Как передает НТВ, Песков, который накануне рассказал о заражении коронавирусом, самоизолировался 1 мая после того, как узнал о болезни коллеги. Симптомы появились позже, и в больницу Песков приехал уже с пневмонией.

"Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет. В этой болезни главное не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", – сказал спикер Путина.

"Что касается дома, то, конечно, вот эти дни для нас очень непростые. Домашние же теперь, что называется, контактные, и заболеют они, не заболеют… Мы этого не знаем", – добавил он.

Путин и Песков

Путин и Песков

Газета.ру

Как писал OBOZREVATEL, Песков утверждал, что последний раз публично появлялся 30 апреля на совещании у главы страны Владимира Путина.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
УсцыПесков, но ты успел, то ПутЕну Ху*лу в рожу плюнуть!!! =))) Ах-ха-ха-ха)))
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Представляю какие будут гуляния и празднование в Украине когда путя пойдет в котёл к задорнову и кабзону
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