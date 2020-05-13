Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лечится в больнице от двусторонней пневмонии.

Как передает НТВ, Песков, который накануне рассказал о заражении коронавирусом, самоизолировался 1 мая после того, как узнал о болезни коллеги. Симптомы появились позже, и в больницу Песков приехал уже с пневмонией.

"Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет. В этой болезни главное не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", – сказал спикер Путина.

"Что касается дома, то, конечно, вот эти дни для нас очень непростые. Домашние же теперь, что называется, контактные, и заболеют они, не заболеют… Мы этого не знаем", – добавил он.

Путин и Песков Газета.ру

Как писал OBOZREVATEL, Песков утверждал, что последний раз публично появлялся 30 апреля на совещании у главы страны Владимира Путина.

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