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17 сентября • обновлено в 19:01
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"Заберем Беларусь и Украину": Жириновский забредил новой Русью

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Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал создать под руководством России новое государство, включив туда Беларусь и Украину.

Своей позицией после сообщений российских СМИ о создании конфедеративного государства поделился он в своем Telegram-канале.

"Александр Григорьевич Лукашенко может сейчас совершить исторический шаг. Давно пора воссоединить Россию и Беларусь как одно единое государство. Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы. Беларусь расцветет, когда мы снова станем одним государством", – написал он.

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Жириновский призвал присоединить Беларусь и Украину

Жириновский призвал присоединить Беларусь и Украину

spbdnevnik.ru

Жириновский предложил "дать свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами".

"И с Украиной то же самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же – Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это", – высказался он.

Скандальный политик сделал также заявление о языке.

"Где захотят говорить по-белорусски – пожалуйста. По-украински – пожалуйста. Должны сохраниться национальные газеты, театры, школы. Но удобнее все-таки использовать общий язык. Я хорошо помню советское время. Тогда многие нерусские по национальности с удовольствием говорили по-русски. Например, я часто бывал в Абхазии. Там живут грузины, абхазы, русские, эстонцы, армяне, и все говорят между собой по-русски. Не учить же им по 5 языков? А национальность вообще не нужно указывать, мы должны быть просто гражданами одной страны", – подытожил он в духе российской пропаганды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российское издание "Коммерсант" сообщило, что уже в 2022 году Россия и Беларусь якобы могут создать конфедеративное государство. Первые шаги будут сделаны до 2021 года.

  • У Лукашенко опровергли создание конфедерации и настояли на сохранности суверенитета.

  • Эксперт по вопросам международных отношений Игар Тышкевич заявление росСМИ назвал "вбросом пропаганды РФ".

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Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
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Комментарии
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Chesny Victor
Chesny Victor
Там живут несчастные, люди дикари, на лицо узасные, страшные внутри. Видно в панедельник их Жирик вазрадил, а таварищь Сталин, ГУЛАГам наградил. Путин их саветует падымать с кален, а вес мир грозиться захрабастать в плен.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
)))))))))))А эта свадьба свадьба, свадьба пела и плясала И крылья эту свадьбу вдаль несли, Широкой этой свадьбе было места мало,неба было мало и земли..... ))) В голове Жириновского сыграли свадьбу госпожа Деменция и господин Альцгеймер ))) Свидетелями и гостями были тараканы живущие в голове у Жирика
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Дахил аль Басир, Очень его уважаю. Как ни фраза ,так афоризм )))
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Дахил аль Басир
Дахил аль Басир
Злопыхатель Вежливый, Люди с диагнозом "ЛДПР" (А.Невзоров)
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Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
Шановний "Обоз" вже давним-давно ніхто не звертає уваги на цього старого маразматика Жириновського з його "висе.ами".Не потрібно подавати подібний матеріал.Цим ви тільки відштовхуєте від себе адекватного читача...
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