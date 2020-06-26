В те времена, когда глава Газпрома Миллер обещал своим покупателям "Кузькину мать" и газ по 1000 долларов за 1000 кубов или доллар за куб, у него и у Путина остатки сознания сорвались с катушек и понеслись со страшной силой в неведомые дали. Так бывает, когда мощный порыв ветра срывает с бельевой веревки мокрые трусы и несет их куда-то безвозвратно. Вот так было и в тот период времени, шальной ветер нес Миллера, за ним – Путина и Сечина, а между ними – неслись мокрые трусы.

Жаль, сейчас уже трудно найти текст речи Миллера, который говорил о том, что в ближайшие год-два капитализация Газпрома настолько вырастет, что он станет самой дорогой кампанией в мире.

И тогда действительно тенденция к росту в рейтинге была налицо. Теперь же о Газпроме, как о какой-то особо дорогой кампании, уже давно нет речи и похоже на то, что она таки будет компанией – миллиардером, которая должна кредиторам десятки, а то и сотни миллиардов.

Но куда более яркими были комментарии российских СМИ, которые решили проявить фантазию и обогнать в этом смысле даже Миллера. И вот в одном из текстов было написано примерно следующее. В ближайший год-два Газпром станет самой дорогой компанией в мире, этому – ничто уже не может помешать, а лет через десять, она будет стоить до триллиона долларов.

Тогда сама постановка вопроса о том, что какая-то компания в принципе может стоить триллион долларов, казалась дикой и уж точно – за гранью научной фантастики.

Но вот прошло 8 лет со времени той вакханалии и в 2018 году компания Apple перевалила триллион долларов своей капитализации. А на этот момент ее стоимость уже добралась до 1, 565 триллиона долларов. Мало того, биржевые аналитики говорят о том, что осенью, когда компания выведет линейку своих новых продуктов, ее стоимость может перевалить за 2 триллиона долларов и это будет первая компания в мире, которая преодолела этот рубеж.

Более того, отметку в полтора триллиона долларов преодолела и компания Microsoft, а в свою очередь Amazon вышла на отметку 1,3 триллиона и у Alphabet, которой владеет Google, капитализация достигла одного триллиона долларов. Причем, все это без особой помпы, без заявлений о том, что кто-то станет сверхдержавой и что теперь все будут стоять в очереди у подножья постамента, а котором будет восседать великий и могучий. Все эти новости идут буднично и исключительно в деловом ключе.

И в это же время, о ярком и знаменитом Газпроме уже стали забывать и вспоминать лишь в связи с очередным скандалом или судом. Когда-то за газпромовские акции давали хорошие деньги, но близится время, когда за них будут давать в нос.

Многое изменилось за 10 лет, а что будет еще через 10 лет, можно только представить!

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