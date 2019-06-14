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Янина Соколова
Янина Соколова
ЖурналистВсе статьи автора

Путин будет следить за каждым: россияне, вы терпилоиды

1.6т

На этой неделе ретрансляторы ненависти в России надолбо*были особенно фантастически.

В номинации вуагерист года побеждает российский государь и его око. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин гордо заявил, что скоро президент Владимир Путин сможет следить за всей страной в реальном времени. Бл*ть, государеве око? Путин в реальном времени сможет следить за каждым из вас! Ребята, ну, если вы и это схватаете, то я вас официально буду считать терпилоидами. Вы понимаете, что из России создают гигантский дом-2, а Путин превращается в мегабузову вселенских масштабов. П*здец, государеве око! Да они даже назвали его так, чтобы вас унизить.

Государеве око

Государеве око

YouTube

"Мы говорим за постоянном наблюдении за объектами, которые вызывают у нас повышенный интерес", - сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин об этом проекте. Мол, они будут наблюдать за строительством инфраструктурных объектов.

Новости
Путин купил билет в один конец

Думаете, Путин заварит чашку чая с ромашки и будет смотреть, как идет стройка остановки? Он может воспользоваться служебным положением в личных целях. Например, когда впадло гулять с собакой, то выпустит ее и следить, чтобы она не подписала какой-нибудь указ. Но самое главное, россияне, знайте, что вы больше не можете чувствовать себя в безопасности. Теперь в любой момент и в любом месте, где бы вы не были, в эту секунду на вас может смотреть голый Путин.

А вот Дмитрий Киселев побеждает в номинации "лучший костюм Геббельса". Вице-канцлера Австрии Штрахе сняли на видео, когда он обкашлевал вопросики с племянницей российского олигарха. И после всемирной премьеры этой картины он ушел в отставку. Какую же х*йню приходится говорить Киселеву, чтобы оправдать этого товарища.

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Автор
Янина СоколоваЯнина Соколова
Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир ПутинДмитрий РогозинДмитрий Киселев
Место
Россия
Теги
пропагандароссийские телеканалыНовости России
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
На самом деле в РФ давно работает проект" государево очко " а не око! Все желающие могут лизать жопу Путину!И на этот проект нет никаких ограничений!
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Barinov Vitaly, Для тебя - никаких!
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