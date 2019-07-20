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"Я устал. Я ухожу?" Путин сделал заявление о кресле президента

18.5т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что не пошел бы на четвертый срок, если бы устал.

Об этом глава государства заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, стенограмму которого опубликовала пресс-служба Кремля. Он заверил, что в таком случае не шел бы на выборы.

В частности, ведущий спросил президента РФ, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно. "Если бы я устал, я бы не пошел на четвертый срок", — добавил он.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее публицист Дмитрий Быков заявил, что Путин в любом случае в обозримом будущем будет вынужден передать власть.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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CARGO 100
CARGO 100
"Я устал. Я ухожу?", а на самом деле: "Если бы я устал, я бы не пошел на четвертый срок". ОБОЗ, ты "ку - ку"?
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Сало Уронил
Сало Уронил
CARGO 100, это для чубатых типа вместо стакана самогона.с утра раз и хорошая новость.и все в Украине наладится.зарплаты эуропейськи.все по списку майданному.
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Пигин Макс
Пигин Макс
А где заявление-то?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Пигин Макс, між рядків! Між своїх звивин пошукай аналітичну.
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Днепровский Олег
Днепровский Олег
Путин заурядный брехун. И только идиоты с ватными мозгами безгранично верят ему
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кризский Игорь, Зачем тебе безвиз, если ты не способен нагрести 30 евро на визу?
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0
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Сало Уронил
Сало Уронил
Кризский Игорь, сколько раз каву у парижу пыв или в видэни (прости Господи)
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