"Я устал. Я ухожу?" Путин сделал заявление о кресле президента

Президент России Владимир Путин заявил, что не пошел бы на четвертый срок, если бы устал.

Об этом глава государства заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, стенограмму которого опубликовала пресс-служба Кремля. Он заверил, что в таком случае не шел бы на выборы.

В частности, ведущий спросил президента РФ, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно. "Если бы я устал, я бы не пошел на четвертый срок", — добавил он.

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Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее публицист Дмитрий Быков заявил, что Путин в любом случае в обозримом будущем будет вынужден передать власть.

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