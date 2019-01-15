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Взрыв дома в Шахтах: стало известно о новых жертвах

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Количество жертв мощного взрыва газа в жилом доме в российском городе Шахты увеличилось до четырех.

Мертвыми были найдены под завалами многоэтажки мужчина и женщина 1972 года рождения. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Обнаружены тела еще двоих погибших, все они проживали в квартире №58. Это мужчина и женщина. Остается неизвестной судьба еще одного человека", – рассказал начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

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Взрыв дома в Шахтах: стало известно о новых жертвах

interfax.ru

Взрыв дома в Шахтах: стало известно о новых жертвах

interfax.ru

Отмечается, что девушка, которую продолжают искать спасатели, является дочерью погибших.

"Мы провели разбор завалов в 58-й квартире. Мы понимаем, что полностью зачистили все помещения, кроме одной комнаты. Все усилия на поисково-спасательные работы именно в этой комнате", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Теги
Новости Россиивзрыв дома
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