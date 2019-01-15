Взрыв дома в Шахтах: стало известно о новых жертвах

Количество жертв мощного взрыва газа в жилом доме в российском городе Шахты увеличилось до четырех.

Мертвыми были найдены под завалами многоэтажки мужчина и женщина 1972 года рождения. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Обнаружены тела еще двоих погибших, все они проживали в квартире №58. Это мужчина и женщина. Остается неизвестной судьба еще одного человека", – рассказал начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

interfax.ru

interfax.ru

Отмечается, что девушка, которую продолжают искать спасатели, является дочерью погибших.

"Мы провели разбор завалов в 58-й квартире. Мы понимаем, что полностью зачистили все помещения, кроме одной комнаты. Все усилия на поисково-спасательные работы именно в этой комнате", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 января утром в городе Шахты (Ростовская область России) взорвался бытовой газ в девятиэтажном жилом доме.

В сети опубликовали фото погибшей женщины – Виктории Лариковой, ее семья выжила. Именно в их квартире произошел взрыв.

Вскоре появилась информация об еще одной жертве – утром 15 января женщину нашли мертвой под завалами.

Причиной ЧП могли быть нарушения при эксплуатации газового оборудования. Отмечается, что по данным МЧС РФ, существует угроза дальнейшего обрушения дома. На территории введен режим ЧС.

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