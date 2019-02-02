Вызывает галлюцинации и тошноту: флот России пригрозил опаснейшим оружием

Корабли Военно-морского флота России вооружили вызывающими галлюцинации системами, которые ослепляют противника.

Холдинг "Росэлектроника" начал поставки визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", сообщает "РИА Новости". Аппаратурой оснащены фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков", переданный флоту в 2018 году, и "Адмирал флота Касатонов", проходящий заводские испытания. На борту кораблей установлены по два комплекта "Филина".

Аналогичное оборудование будет установлено еще на два фрегата проекта 22350, строительство которых уже ведется на судостроительном заводе "Северная верфь".

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" ФАН

Россияне уточняют, что станция "Филин" разработана АО "Опытный завод "Интеграл" (входит в "Росэлектронику"). Она предназначена для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя, применяемых против надводных кораблей и катеров ВМФ. Действие станции основывается на модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости излучения за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные обратимые расстройства органов зрения.

"Испытателями из числа добровольцев отмечалась невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия (АК, СВД, ПКМ) по мишеням, прикрываемым станцией, при размещении станции на дальностях до двух тысяч метров от позиций стрелков из-за того, что "цель не видно". При этом 20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как "пятно света плавает перед глазами", и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве", — говорится в описании.

Как сообщал OBOZREVATEL, военно-морской флот России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок.

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