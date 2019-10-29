Занялся "гражданской" войной на Донбассе: в сеть слили видео о планах предателя Вышинского

Обвиняемый в Украине в государственной измене главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который вернулся в Россию в результате обмена пленными, снял цикл пропагандистских интервью о "гражданской" войне на Донбассе.

Анонс опубликовала в своем Telegram-канале его коллега Маргарита Симоньян (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Всем, кто спрашивал, чем будет заниматься Кирилл Вышинский, – ответ в видео. Первое из восьми интервью его авторского проекта "Люди Донбасса" смотрите завтра", – написала она во вторник, 29 октября.

Вышинский запускает проект о войне на Донбассе РБК

На видео пропагандист рассказал о войне на Донбассе, назвав ее "гражданской" и сообщил, что в своих роликах покажет общение с жителями украинских территорий, которые незаконно оккупировала его страна.

Как писал OBOZREVATEL:

28 августа Апелляционный суд в Киеве освободил из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Журналист находился за решеткой более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди. Он обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

Против Вышинского открыли уголовное производство по статье "Государственная измена", также ему инкриминируют действия, направленные на свержение конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Сам подозреваемый обвинения отрицает.

При обысках у Вышинского нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Задержанный журналист в 2014 году получил российскую медаль "За заслуги перед отечеством" за освещение аннексии Крыма.

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