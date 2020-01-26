Вылетела часть балкона: в России в многоэтажке взорвался газ. Видео

В Махачкале (Россия) из-за взрыва газа в многоэтажке пострадали два человека, среди них – ребенок, который просто проходил мимо дома.

Об этом, со ссылкой на источники в экстренных службах, сообщает агентство ТАСС. Очевидцы же делятся видео с места ЧП в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как рассказали в МЧС по Дагестану, ребенка 2008 года рождения госпитализировали с легкими травмами. При этом о состоянии взрослого, который тоже получил травмы, информации нет.

В России в результате взрыва в многоэтажке пострадал ребенок

Отмечается, что взрыв произошел в пятиэтажном доме по улице Гамидова, 53. У него выбило перегородку между балконом первого этажа и цоколем. Однако несущие конструкции не повреждены.

Со своей стороны другие местные СМИ, ссылаясь на слова очевидцев, добавляют, якобы ЧП произошло из-за брошенной мальчиком спички.

"Ребенок кинул ее в подвал, где произошла утечка газа", – говорится в сообщении.

В жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа Скриншот с видео

В жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в одноэтажном деревянном здании в Томской области в результате пожара погибли 11 человек.

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