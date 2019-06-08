"Вы – пропагандисты": российских журналистов выгнали с форума в Литве

Российские журналисты и Первого канала и "Известия.ру" пытались прорваться по форум "Свободной России", который в седьмой раз проводит оппозиционер Гарри Каспаров в Литве, но их не пустила охрана.
На вопрос, почему на такое событие, где собираются российские активисты и политики, не пускают федеральные СМИ, организаторы объяснили, что на таких событиях пропагандистам не место. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца экрана)
"Мы вас не воспринимаем, как российские СМИ, вы российские пропагандисты. Вы не журналисты в нашем понимании. Пропагандисты работают в другой категории", – отметил политик Иван Тютрин.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты опозорились на форуме Каспарова
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