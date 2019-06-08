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/Новости России

"Вы – пропагандисты": российских журналистов выгнали с форума в Литве

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Российские журналисты и Первого канала и "Известия.ру" пытались прорваться по форум "Свободной России", который в седьмой раз проводит оппозиционер Гарри Каспаров в Литве, но их не пустила охрана.

На вопрос, почему на такое событие, где собираются российские активисты и политики, не пускают федеральные СМИ, организаторы объяснили, что на таких событиях пропагандистам не место. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца экрана)

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"Мы вас не воспринимаем, как российские СМИ, вы российские пропагандисты. Вы не журналисты в нашем понимании. Пропагандисты работают в другой категории", – отметил политик Иван Тютрин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты опозорились на форуме Каспарова

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Тема
российская пропаганда
Тег
пропаганда
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Федоров Федор
Федоров Федор
"На вопрос, почему на такое событие, где собираются российские активисты и политики, не пускают федеральные СМИ, организаторы объяснили, что на таких событиях пропагандистам не место."....Тоесть если следовать логике этих "борцов с рЫжимом",то можно не пускать журналистов всяких Ухо мацы,золотого Дождя и т.п на мероприятия,связанные с государством?На входе им заявлять - мы не воспринимаем вас как журналистов.Вы грантоеды и отрабатываете то,что пожелают грантодатели.Вполне справедливо будет.
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