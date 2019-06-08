"Вы – пропагандисты": российских журналистов выгнали с форума в Литве

Российские журналисты и Первого канала и "Известия.ру" пытались прорваться по форум "Свободной России", который в седьмой раз проводит оппозиционер Гарри Каспаров в Литве, но их не пустила охрана.

На вопрос, почему на такое событие, где собираются российские активисты и политики, не пускают федеральные СМИ, организаторы объяснили, что на таких событиях пропагандистам не место. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца экрана)

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"Мы вас не воспринимаем, как российские СМИ, вы российские пропагандисты. Вы не журналисты в нашем понимании. Пропагандисты работают в другой категории", – отметил политик Иван Тютрин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты опозорились на форуме Каспарова

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