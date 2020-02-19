Всплыло видео-предсказание Жириновского о "коронавирусе"

Одиозный глава партии ЛДПР России Владимир Жириновский еще в 2015 году предсказал распространение вируса, вроде китайского коронавируса, который в последнее время привел к сотням смертей во всем мире.

В частности он якобы угадал механизм его передачи от животных к человеку. Об этом пишут в российских соцсетях, распространяя видео с соответствующей речью скандального политика (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"…Лежит, чуть ли не обнимается с ней. Дети это видят и начинают целоваться с животными. А все животные – носители вируса", – заявил он.

Владимир Жириновский

Жириновский тогда подчеркнул, что в России компетентные органы не уделяют этому вопросу должного внимания. Поэтому призвал депутатов повлиять на власти, чтобы предотвратить возможную угрозу с распространением разных вирусов от животного к человеку.

"Комитет по туризму ничего не делает, и здравоохранение... Мы депутаты, мы же должны раскачать исполнительную власть!" – подытожил свой спич скандальный политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вспышку смертельного коронавируса в Китае Владимир Жириновский назвал атакой биологическим оружием США.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.