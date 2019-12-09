Главная Новости
9 декабря • обновлено в 14:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Всех на всех": человек Суркова назвал дату масштабного обмена пленными с Украиной

1.5т
Читать материал на украинском

Обмен пленными "всех на всех" между Россией и Украиной может произойти до 25 декабря этого года.

Такое мнение высказал кремлевский политолог Алексей Чеснаков (который входит в окружение помощника президента РФ Владислава Суркова), передает "Интерфакс".

Также он рассказал, что по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже ожидается принятие декларации или официального сообщения.

Новости
Новое разведение и обмен: Пристайко раскрыл содержание договора "нормандской встречи"

"Мне кажется, что нужно дождаться завершения саммита, когда мы увидим коммюнике, когда мы увидим декларацию – тогда уже можно будет говорить, насколько стороны готовы к дальнейшему позитивному, прагматичному диалогу", – считает Чеснаков.

По мнению Чеснакова, "сегодняшняя встреча может стать холодным душем для президента Зеленского, потому что ни Россия, ни Германия и Франция не могут отказаться от тех трактовок минских соглашений, что лежат на столе, иначе это будет потеря лица".

Относительно двусторонней встречи президентов России и Украины, он высказал мнение, "это будет налаживание прямого личного контакта".

Обмен пленными

Обмен пленными

focus.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин встретится с главой Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 9 декабря, в Париже после переговоров лидеров "нормандской четверки".

При этом президент Зеленский планирует обсудить четыре ключевых вопроса, среди которых будет обмен пленными.

Вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов четырех стран в "нормандском формате" в Париже является дипломатическим наступлением Украины.

При этом журналист и военный эксперт Юрий Бутусов предупредил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина в "нормандском саммите" не приведут к миру на Донбассе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Обмен пленными
Персоны
Владислав Сурков Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
4
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги