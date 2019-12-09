"Всех на всех": человек Суркова назвал дату масштабного обмена пленными с Украиной

Обмен пленными "всех на всех" между Россией и Украиной может произойти до 25 декабря этого года.

Такое мнение высказал кремлевский политолог Алексей Чеснаков (который входит в окружение помощника президента РФ Владислава Суркова), передает "Интерфакс".

Также он рассказал, что по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже ожидается принятие декларации или официального сообщения.

"Мне кажется, что нужно дождаться завершения саммита, когда мы увидим коммюнике, когда мы увидим декларацию – тогда уже можно будет говорить, насколько стороны готовы к дальнейшему позитивному, прагматичному диалогу", – считает Чеснаков.

По мнению Чеснакова, "сегодняшняя встреча может стать холодным душем для президента Зеленского, потому что ни Россия, ни Германия и Франция не могут отказаться от тех трактовок минских соглашений, что лежат на столе, иначе это будет потеря лица".

Относительно двусторонней встречи президентов России и Украины, он высказал мнение, "это будет налаживание прямого личного контакта".

Обмен пленными focus.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин встретится с главой Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 9 декабря, в Париже после переговоров лидеров "нормандской четверки".

При этом президент Зеленский планирует обсудить четыре ключевых вопроса, среди которых будет обмен пленными.

Вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов четырех стран в "нормандском формате" в Париже является дипломатическим наступлением Украины.

При этом журналист и военный эксперт Юрий Бутусов предупредил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина в "нормандском саммите" не приведут к миру на Донбассе.

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