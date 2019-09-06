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8 сентября • обновлено в 11:27
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"Всех к психиатру!" Подравшаяся очередь в российской больнице попала на видео

11т Читать материал на украинском

В Набережных Челнах (Россия) посетители детской поликлиники №4 устроили драку из-за очереди в кабинет педиатра.

Видео инцидента поделился Telegram-канал "Пресс-Хата". Как пишет kazanfirst.ru, в потасовке участвовали молодые мамы и пенсионерки. Одни пришли к врачу на прием с детьми, другие – с внуками.

Судя по записи, ссора вспыхнула из-за бабушки, которая хотела "прорваться" к педиатру, обслуживающему участок, к которому не был прикреплен ребенок. "Пресс-Хата" передает, что женщина пыталась попасть на прием без очереди.

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"Всех к психиатру!" Подравшаяся очередь в российской больнице попала на видео

Скрин видео

За это горожанка, стоявшая в очереди, вцепилась в пенсионерку и принялась вытолкнуть ее в коридор.

"А теперь все дружно в кабинет психиатра!" – пошутили в Telegram-канале.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в одном из ресторанов Киева на Днепровском спуске произошла драка между бывшим и действующим депутатами Верховной Рады Украины – нардепом 8-го созыва из фракции "Батьківщина" Русланом Богданом и депутатом 9-го созыва из "Европейской солидарности" Сергеем Алексеевым.

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Место
Россия Набережные Челны
Теги
Драка видео Новости России курьез
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Махов Макс
Махов Макс
]{ацапье, животные! Затопчут ногами друг друга! Бгггггаааа
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1
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Дудко Олег
Дудко Олег
Драка между тётками в очереди, это фигня. А вот драка между депутатами Рады во время дебатов, вот где орда.
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Махов Макс
Махов Макс
Дудко Олень, драки это фигня! А вот насрать между полок в магАзине, это высший пилотаж. Бгггггаааа
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Перепил Недо
Перепил Недо
Орда-с...
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