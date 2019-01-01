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Все же теракт? Всплыло еще одно видео с места взрыва маршрутки в Магнитогорске

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В сети появилось свежее видео с места смертельного пожара в маршрутке в российском Магнитогорске, который произошел во вторник, 1 января.

На кадрах, опубликованных RT, отчетливо слышно цепь выстрелов, сопровождающих ЧП. Оператор отметил, что подобные звуки свидетельствуют о наличии боеприпасов у пассажиров "Газели". (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Некоторые издания попытались успокоить россиян, назвав обнародованные ранее данные об обнаруженной взрывчатке не более чем враждебной национальным интересам паникой. В частности, в Telegram-канале "Майор и генерал" написали о том, что, вероятнее всего, в автобусе просто были петарды.

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Появилась версия о терактах в Магнитогорске

Появилась версия о терактах в Магнитогорске

Росбалт

Однако предположения снимавшего подтвердили в комментариях пользователи. По их словам, версия о теракте больше не кажется удивительной.

Напомним, ранее появилась информация о том, что взрывы в жилом доме и маршрутке в Магнитогорске могли быть связанными между собой терактами. В СК РФ эти данные опровергли и заявили, что следствие продолжается. Как уточняют в Telegram-канале Незыгарь, в нескольких районах Магнитогорска идут спецоперации, в которых задействованы подразделения ОМОНа.

Все же теракт? Всплыло еще одно видео с места взрыва маршрутки в Магнитогорске

Один из жителей дома, в котором прогремел взрыв, Михаил Арефьев рассказал Znak Челябинск, что людей эвакуировали в два автобуса. "Я забрал семью, и мы уехали к родителям. По кварталу работает ОМОН. С собаками и оружием. Дом 91/1 эвакуировали", – сообщил он.

Все же теракт? Всплыло еще одно видео с места взрыва маршрутки в Магнитогорске

Znak Челябинск

Все же теракт? Всплыло еще одно видео с места взрыва маршрутки в Магнитогорске
Все же теракт? Всплыло еще одно видео с места взрыва маршрутки в Магнитогорске

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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам
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