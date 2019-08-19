Врезался хвостом: с российским самолетом случилось ЧП в Армении

В понедельник, 19 августа, в городе Гюмри на севере Армении произошло ЧП с российским самолетом авиакомпании "Победа" – он совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак, повредив хвост.

Об этом сообщается на странице Комитета гражданской авиации Армении в Facebook. Номер рейса не уточняется.

"19 августа около 16:04 (по местному времени – Ред.) самолет авиакомпании "Победа" врезался во взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ширак в Гюмри, в результате чего была повреждена хвостовая часть", – сказано в сообщении.

С самолетом "Победы" случилось ЧП в Армении РИА Новости

Отмечается, что на борту находились 173 пассажира. Никто из них не пострадал.

Для выяснения обстоятельств ЧП была создана специальная комиссия. Следующий рейс должен выполнить резервный самолет авиакомпании "Победа".

При этом, представитель "Победы" в комментарии "РИА Новости" заявила, что для выводов о жесткой посадке самолета в Армении нет оснований.

"На послеполетном осмотре обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Касание пятой произошло при уходе на второй круг. Таким образом, заявления в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России самолет L410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии", который летел в Николаевск-на-Амуре, экстренно вернулся в Хабаровский аэропорт из-за ЧП.

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