Возил французов в Крым: СМИ узнали вопиющую деталь о доценте-палаче из России

Подражавший Наполеону российский доцент Олег Соколов, зверски убивший и расчленивший свою студентку-любовницу, завел знакомства среди французских элит и даже возил французов в аннексированный Крым.

Как пишет "Фонтанка", первое такое мероприятие было проведено в 2015 году. Тогда в уже украденный Крым приехали французские депутаты.

Олег Соколов в костюме Наполеона "КП"

"Столь важный в имиджевом плане визит организовал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий не без содействия Олега Соколова. Кроме того, в 2017 году по инициативе Слуцкого и якобы при участии Соколова Россию посетила сама глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен", – выяснило издание.

Правда, в партии "Национальное объединение" отказались комментировать связь с Соколовым. Отрицает свою связь с кровавым убийцей и Слуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.

На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем жилище.

На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После он решил расчленить труп.

Позже выяснилось, что Соколов, которого подозревают в жестоком убийстве своей студентки-любовницы, хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.