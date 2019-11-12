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12 ноября • обновлено в 06:39
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Возил французов в Крым: СМИ узнали вопиющую деталь о доценте-палаче из России

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Подражавший Наполеону российский доцент Олег Соколов, зверски убивший и расчленивший свою студентку-любовницу, завел знакомства среди французских элит и даже возил французов в аннексированный Крым.

Как пишет "Фонтанка", первое такое мероприятие было проведено в 2015 году. Тогда в уже украденный Крым приехали французские депутаты.

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Олег Соколов в костюме Наполеона

Олег Соколов в костюме Наполеона

"КП"

"Столь важный в имиджевом плане визит организовал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий не без содействия Олега Соколова. Кроме того, в 2017 году по инициативе Слуцкого и якобы при участии Соколова Россию посетила сама глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен", – выяснило издание.

Правда, в партии "Национальное объединение" отказались комментировать связь с Соколовым. Отрицает свою связь с кровавым убийцей и Слуцкий.

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Место
Россия Санкт-Петербург
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