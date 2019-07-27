"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

В сети появилось видео избиения российскими силовиками участников митинга в Москве 27 июля.
Роликом на своей странице в Facebook поделился известный российский блогер Рустем Адагамов. "Жесть у "Детского мира", – написал он.
На кадрах видно, как ОМОНовцы без разбору бьют дубинками сидящих людей. Рядом стоят другие правоохранители с собаками, многие люди кричат. Некоторых участников митинга задерживают, буквально волоча их по асфальту.
Скрин видео
"Это моя Родина?! Это моя милиция меня бережет?!" "Полиция для обеспечения безопасности граждан, ага", "Много еще в РФ осталось сочувствующих украинскому "Беркуту"?" "Какой позор", "Вот он фашизм! Это же ужас", – пишут интернет-пользователи в комментариях.
Осторожно, видео 18+!
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Комментарии к видео
Как писал OBOZREVATEL:
27 июля в Москве начался митинг с требованием регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Во время акции россияне выкрикивали "Путин – ху*ло".
По состоянию на 19:55, по данным журналистов, общее количество задержанных превысило 700 человек.
Силовики очень жестко оттесняли протестующих. Людей толкали и били дубинками, заламывали руки, елозили лицом по асфальту.
Президент РФ Владимир Путин пока никак не отреагировал на происходящее.
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