"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

В сети появилось видео избиения российскими силовиками участников митинга в Москве 27 июля.

Роликом на своей странице в Facebook поделился известный российский блогер Рустем Адагамов. "Жесть у "Детского мира", – написал он.

На кадрах видно, как ОМОНовцы без разбору бьют дубинками сидящих людей. Рядом стоят другие правоохранители с собаками, многие люди кричат. Некоторых участников митинга задерживают, буквально волоча их по асфальту.

Скрин видео

"Это моя Родина?! Это моя милиция меня бережет?!" "Полиция для обеспечения безопасности граждан, ага", "Много еще в РФ осталось сочувствующих украинскому "Беркуту"?" "Какой позор", "Вот он фашизм! Это же ужас", – пишут интернет-пользователи в комментариях.

Осторожно, видео 18+!

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Как писал OBOZREVATEL:

27 июля в Москве начался митинг с требованием регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Во время акции россияне выкрикивали "Путин – ху*ло".

По состоянию на 19:55, по данным журналистов, общее количество задержанных превысило 700 человек.

Силовики очень жестко оттесняли протестующих. Людей толкали и били дубинками, заламывали руки, елозили лицом по асфальту.

Президент РФ Владимир Путин пока никак не отреагировал на происходящее.

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