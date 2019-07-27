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"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

2.4т Читать материал на украинском

В сети появилось видео избиения российскими силовиками участников митинга в Москве 27 июля.

Роликом на своей странице в Facebook поделился известный российский блогер Рустем Адагамов. "Жесть у "Детского мира", – написал он.

На кадрах видно, как ОМОНовцы без разбору бьют дубинками сидящих людей. Рядом стоят другие правоохранители с собаками, многие люди кричат. Некоторых участников митинга задерживают, буквально волоча их по асфальту.

Новости
Пока ОМОН избивал людей: выяснилось, где был Путин в день митинга 27 июля

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Скрин видео

"Это моя Родина?! Это моя милиция меня бережет?!" "Полиция для обеспечения безопасности граждан, ага", "Много еще в РФ осталось сочувствующих украинскому "Беркуту"?" "Какой позор", "Вот он фашизм! Это же ужас", – пишут интернет-пользователи в комментариях.

Осторожно, видео 18+!

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

"Вот он фашизм!" Зверское избиение россиян в Москве попало на видео

Комментарии к видео

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Место
Россия Москва
Теги
протест видео митинг Новости России
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Жуков Виталий
Жуков Виталий
фашисты припёрлись в Донбасс,назвали его жителей террористами и устроили там бойню.Кстати,у припёршихся героями являются пособники нацистов,которые воевали в их рядах!!
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Вот я ни разу не профессионал,но у меня есть сравнимые линейные характеристики - рост 180+, и вес под 100 кг., и внутренняя уверенность, что одного удара резиновой палкой достаточно, чтобы хомячек до конца дней ходил под себя и постоянно улыбался. А в кадре какие-то предварительные ласки предметом фаллической формы.
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Сало Уронили
Сало Уронили
это Рождество,это пахнет елкой.2 раза посмотрел.очень гуд.
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