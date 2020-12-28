Война российских спецслужб: скандалы и сливы информации

Злой одессит
Злой одессит
Новости России / Мнения
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ФСБ

Этот год завершается для российских силовых структур под аккомпанемент череды громких скандалов и масштабных сливов информации об их деятельности в открытый доступ. Причиной происходящего стала утрата контроля за ситуацией в стране верховным главнокомандующим, вследствие чего обострилась не только межведомственная борьба за власть, но и внутриведомственная.

Таким образом, в 2020 году главными участниками ристалища стали уже не столько ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, сколько кланы самого ФСБ, с вовлечением в борьбу за власть Нарышкина, Патрушева, Бортникова и всех сопряжённых с ними мелких групп.

Причём главную роль в этой борьбе и взаимной дискредитации играют “независимые” расследовательские проекты, являющиеся информационным подразделением той или иной силовой структуры. И вот тут важным будет отметить, что порою, интересы, казалось бы, ресурсов от противоборствующих структур, резонировали между собой.

Но, обо всё по порядку!

Думаю, начать стоит с расследования проекта "Досье" касательно деятельности генерала СВР Владимира Чернова, возглавляющего управление президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. В частности, журналисты опубликовали материалы о деятельности “отдела” Чернова в Грузии, Армении, странах Балтии и Молдовы, влиянии на избирательный процесс, вмешательстве в ход выборов и курируемых Россией политических силах, политиков и даже президентов, а ныне экс-президенте Молдовы Игоре Додоне.

Проекта "Досье", руководителем которого является Михаил Ходорковский, представляет собой информационную площадку аффилированную ГУ ГШ ВС РФ. И не удивительно, что именно эта площадка нанесла удар по “отделу” Чернова, путающегося у Гризодубовой под ногами. Например, в Молдове кандидат от ГУ ГШ ВС РФ являлся человек Владислава Суркова – Ренат Усатый, который занял третье место во время выборов.

Но, после того как страсти по Чернову поутихли, в декабре, буквально накануне большой пресс-конференции Владимира Путина начинается настоящая феерия сливов.

Так, 14 декабря расследовательская группа The Insider, известная своей аффилиацией с Лубянкой, публикует расследование по отравлению Алексея Навального, в котором отравителями называются сотрудники ФСБ!

То есть, информационная площадка ФСБ, исправно травившая годами ГУ ГШ ВС РФ, внезапно кусает руку её кормящую? А вот и нет. Ибо кусают конкурирующую группу, но никак не покровительствующую данному ресурсу.

И вот, 16 декабря, расследовательский проект "Проект" публикует ещё более резонансное расследование по Сергею Нарышкину и Году Нисанову, согласно которому давняя финансовая дружба вылилась в провальную позицию Москвы по Нагорному Карабаху. То есть, в поражении Армении и де-факто России в Нагорном Карабахе виновата контрпродуктивная деятельность Сергея Нарышкина? Выходит именно так.

Но не успели утихнуть страсти по Нарышкину и Нисанове, как 25 декабря проект The Insider внезапно наносит удар по Владимиру Чернову, не ссылаясь на другое расследование, а публикуя свое собственное, согласно которому “отдел” генерала СВР готовит в Беларуси политический “оппозиционный” проект “Право народа”, целью которого является отстранение от власти Александра Лукашенко и форсированная интеграция РБ с РФ.

Однако беларуская оппозиция и протестные настроения в республике являются разработкой ГУ ГШ ВС РФ, которое реализовало в Беларуси проект “контролируемого протеста” по Хабаровскому типу. Выходит, что СВР попыталась вклиниться в проект ГУ ГШ ВС РФ и тут же получила пощёчину от лубянковского The Insider?

Таким образом, очевидно, что сейчас ведётся война уже не столько ГУ ГШ ВС РФ против ФСБ, сколько против СВР РФ и лично Сергея Нарышкина. При этом на данном поприще с проектом Гризодубовой полностью созвучны цели фэсовского The Insider, который не только обвинил в отравлении Навального конкурирующий клан ФСБ, хотя за данной операцией стояла именно ГУ ГШ ВС РФ, но и нанёс удар в унисон по Нарышкину.

Явно, чрезмерное вмешательство Сергея Нарышкина в чужие проекты и политические амбиции, которые он стал испытывать в последнее время, предавая своей персоне все большей публичности, создали очень опасные для него условия, когда цели конкурирующих контор совпали.

Но нельзя это назвать некой мировой. Нет, ни о каком перемирии в межведомственной конфронтации не стоит говорить. Но то, что будет использован принцип “Бей своих, чтобы чужие боялись” – это мы уже можем наглядно видеть.

А вот, что нам принесёт 2021-й год, когда утрата контроля за происходящим со стороны верховного главнокомандующего лишь возрастёт, можно только себе представить!

Наблюдаем!

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Источник:ЖЖ Злого одессита
РоссияФСБ