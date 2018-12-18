''Вместо ботинок цокают копыта'': российский журналист разоблачил Навального

Российский политический и общественный деятель Алексей Навальный на самом деле не является политиком. В России он человек, работающий "оппозиционером".

Навальный распространяет свои материалы по заказу, чтобы привлекать общественный интерес и вызывать резонанс в СМИ, написал в блоге на OBOZREVATEL российский журналист Саша Сотник.

"У Навального такая работа, бизнес – "борец с коррупцией". По заказу распространяет материалы, чтобы вызывать резонанс в СМИ. Попробуйте плохо сказать про него – сразу же попадете под пресс, причем – ничуть не слабее путинского. Его имперская позиция полностью совпадает с кремлевской. Странно, когда удивляются: "А почему Алексей Анатольевич вдруг заговорил о русском мире? Это – путинская поляна, а он – против него!", — написал Сотник.

Алексей Навальный

По его мнению, автокефалия для Украинской православной церкви – болезненный удар для любого, кто бредит имперскими идеями.

Новости Гундяев не перенесет такого удара

"РПЦ служила орудием в политических авантюрах Кремля, и "церковное" отделение Украины – серьезнейшее поражение. Говорят, что Гундяев не перенесет такого удара и будет вынужден сойти со сцены, уступив место духовнику Путина – Шевкунову. А реакция "супероппозиционера" - всего лишь небольшой сеанс саморазоблачения, когда вместо цивилизованных ботинок из-под брюк начинают цокать копыта", — подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Алексей Навальный высказался о последствиях автокефалии УПЦ и назвал президента РФ Владимира Путина врагом "русского мира".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.