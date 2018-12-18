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''Вместо ботинок цокают копыта'': российский журналист разоблачил Навального

1.8тЧитать материал на украинском

Российский политический и общественный деятель Алексей Навальный на самом деле не является политиком. В России он человек, работающий "оппозиционером".

Навальный распространяет свои материалы по заказу, чтобы привлекать общественный интерес и вызывать резонанс в СМИ, написал в блоге на OBOZREVATEL российский журналист Саша Сотник.

"У Навального такая работа, бизнес – "борец с коррупцией". По заказу распространяет материалы, чтобы вызывать резонанс в СМИ. Попробуйте плохо сказать про него – сразу же попадете под пресс, причем – ничуть не слабее путинского. Его имперская позиция полностью совпадает с кремлевской. Странно, когда удивляются: "А почему Алексей Анатольевич вдруг заговорил о русском мире? Это – путинская поляна, а он – против него!", — написал Сотник.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

По его мнению, автокефалия для Украинской православной церкви – болезненный удар для любого, кто бредит имперскими идеями.

Новости
Гундяев не перенесет такого удара

"РПЦ служила орудием в политических авантюрах Кремля, и "церковное" отделение Украины – серьезнейшее поражение. Говорят, что Гундяев не перенесет такого удара и будет вынужден сойти со сцены, уступив место духовнику Путина – Шевкунову. А реакция "супероппозиционера" - всего лишь небольшой сеанс саморазоблачения, когда вместо цивилизованных ботинок из-под брюк начинают цокать копыта", — подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Алексей Навальный высказался о последствиях автокефалии УПЦ и назвал президента РФ Владимира Путина врагом "русского мира".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российская военная угрозароссийская пропаганда
Персоны
Алексей НавальныйВладимир ПутинСаша Сотник
Место
Россия
Теги
РоссияНовости Россиипропаганда
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Давно понятно стало что настоящих оппозиционеров пуйло утилизирует. Остальные на подработке у кремлядей
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Алиева Алия
Алиева Алия
Саша, не дискредитируйте себя, показывая своё негативное отношение к Навальному. Моё уважение к Вам пропадает. В охаивании Алексея Вы неубедительны. Вам до уровня Навального ещё расти и расти. Раньше я так не думала. Но своим отношением к нему Вы сменили мою оценку Вашей журналистской деятельности.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Как весело в клубке т.н "либеральной оппозиции")Они там готовы рвать друг друга , выясняя кто из них оппозицией оппозиционер.) Жалкие поедатели грантов.
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